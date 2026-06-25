Ya llega: el SUV urbano chino que está a días de abrir los pedidos en España

El segmento de los SUV urbanos está a las puertas de agregar un nuevo modelo. Un eléctrico más para que referentes como el popular BYD Atto 2 y futuros rivales como el Opel Frontera y el nuevo Skoda Epiq enciendan las alarmas. Es el Leapmotor B03X –comercializado en China como Leapmotor A10– y su debut en España es inminente.

Cinco plazas y formas similares a las del Leapmotor B10, aunque con líneas robustas algo más definidas y unas medidas más contenidas. Una longitud de 4,27 metros, una distancia entre ejes que va más allá de los 2,60 metros, una anchura de 1,81 metros y un metro con 63 centímetros de alto se define en cifras de dimensiones el B-SUV de la marca china.

Leapmotor B03X | Leapmotor

Respecto de su eficiencia, de momento no hay certeza plena en los datos preliminares. Su autonomía homologada en el Gigante Asiático, de 500 kilómetros, nos da la pauta de que llegará al mercado europeo prometiendo más de 400 kilómetros en ciclo combinado. Tampoco hay confirmación sobre sus baterías, pero todo indica que ofrecerá la LFP de 53 kWh, que es la que garantiza dicho recorrido con una sola carga. Una opción de entrada con capacidad de 40 kWh, de replicar su configuración para los conductores chinos, significaría un nivel de autonomía básico y una reducción de peso hasta los 1.360 kg.

Cuenta atrás hacia el lanzamiento del Leapmotor B03X

Espera un SUV urbano con una serie de aspectos sobre los cuales sí puedes ir tomando nota. A la pintura verde que lo caracteriza, le suma cinco posibles tonalidades más. Se equipa con llantas deportivas de 18 pulgadas y los tiradores de las puertas saldrán de fábrica con diseño semioculto. El pilar trasero genera un techo flotante y la curiosidad reside en la iluminación exterior: luces expresivas, sonrientes y amigables, en especial las de la zaga.

Leapmotor B03X | Stellantis

Más allá de posicionarse como un eléctrico asequible –le seguirá al B05 en nivel de gama–, no le escapa a las tecnologías avanzadas y transitará su ciclo comercial europeo con actualizaciones OTA y pantallas digitales acerca de las cuales no esperábamos menos tratándose de una firma china. El interior anticipa, además, asientos delanteros versátiles, con respaldos reclinables tanto para aumentar el espacio de carga como para usarlos en modo semicama en los momentos de descanso.

El Leapmotor B03X ya llega. El fabricante lo anunció para el verano que acaba de comenzar y será julio el mes de lanzamiento.