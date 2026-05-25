3 SUV gasolina y con una extensa altura libre sobre el suelo para adaptarse a distintos tipo de terrenos

La altura libre sobre el suelo es un concepto que se ha popularizado en los últimos años. Consiste en la distancia que hay entre la parte más baja del chasis y la carretera, y su fama ha llegado porque es una de las cualidades más importantes de un tipo de coches cuyo número de ventas se ha multiplicado en los últimos años, los SUV. Estos vehículos, sobre todo en tamaño compacto, se adaptan perfectamente tanto al contexto urbano como a terrenos irregulares gracias a esa altura libre sobre el suelo. Es decir, son dinámicos, flexibles, virtud apreciada por los conductores y de la que pueden presumir los tres siguientes SUVs con motor de gasolina.

Suzuki Vitara

El Suzuki Vitara es un SUV Compacto que no llega a los 4,2 metros de largo ni 1,8 de ancho. Por tanto, es un coche con unas dimensiones muy urbanas, permitiendo un pilotaje ágil en contextos de tráfico denso y calles estrechas. No obstante, también se adapta muy bien a los terrenos irregulares o con piedras por una altura libre sobre el suelo de 17,5 cm, una buena distancia para un coche de su tamaño (cuando el cuerpo de los vehículos crecen, es más probable que la altura libre sobre el suelo aumente).

Está disponible con motorización híbrida suave MHEV. En cualquiera de los dos casos, cuenta con opción con tracción total, que lo convierte en una muy buena alternativa como un todoterreno económico. El propulsor de gasolina que integra es de 1.4 litros y cuatro cilindros en línea que entrega 110 CV de potencia. Su consumo de combustible varía entre los 5,3 litros y los 5,8 cada 100 kilómetros, según su versión. Son números contenidos para un SUV que da protagonismo al propulsión de combustión.

Kia XCeed

El Kia XCeed se cuela entre los SUVs Medianos pero con un tamaño más bien pequeño para el segmento. Se queda en 4,39 metros de largo y la altura libre sobre el suelo es de 172 mm. No es un número para presumir, pero que se optimiza gracias al resto de cualidades de este modelo que se puede comprar por menos de 20.000 euros por motorización puramente de gasolina, aunque también está disponible con propulsión híbrida suave MHEV.

Además, con la versión de acabados con llantas de 18 pulgadas, la altura libre sobre el suelo crece a los 184 mm, estupendo para quien necesite transitar por terrenos con muchos baches y obstáculos de cierto tamaño. El Kia XCeed es uno de los SUV Medianos con mejor relación calidad-precio del mercado y ofrece una experiencia de conducción muy cómoda y dinámica. Tanto que el coche parece más pequeño de lo que realmente es.

Dacia Duster

Acabamos con un coche que se ha convertido en un clásico gracias a llevar el sello de una de las marcas más populares, Dacia. Hablamos del Duster, un SUV superventas con motorización bifuel, híbrida suave MHEV o híbrida pura HEV. Lo más sorprendente este modelo es que su altura libre sobre el suelo es de 21 cm a pesar de quedarse en 4,34 metros de largo. Para encontrar una distancia similar entre el chasis y la carretera, hay que irse a coches bastante más grandes.

Por ese motivo, es uno de los coches más flexibles del mercado. Es un 2×1 y, encima, a un precio muy accesible, como es costumbre Dacia. Las versiones de tracción integral suben el coste, aunque se mantiene por debajo de los 30.000 euros, y eso que esta tracción ha sido bastante aplaudida por si gran rendimiento. Vamos, que el Duster puede ser un todoterreno muy óptimo porque tiene condiciones para ello.