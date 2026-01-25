Así es el SUV de Renault equipado con tecnología a rebosar y con una pantalla gigante que necesitamos ya en Europa

El SUV de gama alta de la marca del rombo para los mercados fuera del viejo continente fue finalmente revelado. Con su teaser preliminar, nos había anticipado un diseño aerodinámico y sus intenciones de continuar un legado asociado a la velocidad y al posicionamiento de élite recuperando nombre y símbolo históricos. Pero tal parece que el Renault Filante es más que eso.

Este SUV para el segmento E no llega solamente para inspirarse en aquel prototipo de monoplaza de los años cincuenta y para recuperar la insignia de la estrella utilizada en su tiempo para identificar a los prestigiosos modelos de alta gama del pasado. Ahora no solo conocemos el exterior que escondía esa enigmática silueta, sino también lo que nos espera cuando se abren sus puertas. Bueno, a decir verdad, lo que les espera a los conductores coreanos, su mercado principal.

Renault Filante | Renault

No es casual que en la composición de su cabina se lea una tendencia a la que Renault se suma, porque se trata de una tendencia que podría calificarse de alto impacto regional. Si bien los fabricantes alemanes no se desentienden de la fórmula y dan el paso con nuevas generaciones de compactos como la del Mercedes-Benz CLA, es en el continente asiático donde la digitalización invade los habitáculos como en ningún otro punto del planeta.

El esquema digital del Renault Filante

En materia tecnológica, la firma francesa ha confirmado para el Filante funciones como el control del vehículo de forma remota desde su aplicación My Renault, ha deslizado que habrá asistencias a la conducción de última generación y, como parte de un confort integral que además incluye comodidad de asientos, espacio, diseño interior, sonido e iluminación, menciona un “entorno digital completo”.

Renault Filante | Renault

Es en China donde los pasajeros van armados de pantallas como en ningún otro mercado, donde el sobreequipamiento digital no es novedad. Allí, los fabricantes son capaces de lograr ambientaciones inverosímiles, de crear esquemas para hacer sentir a los ocupantes traseros como en un cine, como el excepcional Skywell Skyhome. A su lado, las pantallas para acompañantes parecen rozar lo ordinario. Esto último lo hemos visto en modelos de renombre, como la versión Pro del Volkswagen Passat para el mercado chino.

Corea del Sur no es la excepción a esta individualización de interfaces y el Renault Filante da constancia de ello. Pero la individualización no se aplica aquí con pantallas físicas, sino con un panel digital único que ocupa todo el tablero y proyecta tanto la central como la destinada al pasajero delantero. No, en Europa no será una opción, pero la expectativa por ver cómo este E-SUV premium demuestra que puedes ir de acompañante y tener tu propia sala de estar ya está planteada.