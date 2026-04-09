Llega la batería que carga por completo en 9 minutos y promete reventar el mercado de los eléctricos

La competencia actual en el sector de coches eléctricos no está tanto en desarrollar el mejor vehículo en sí, sino en fabricar baterías más eficientes, duraderas y que ofrezcan mayor autonomía. En este sentido, las empresas chinas parece que van un paso por delante y están luchando a codazos por tener una batería que, por fin, convenza a los muchos clientes escépticos con los vehículos 100% sostenibles. Ahí, lo saben, es donde está de verdad el potencial de este mercado. Y una compañía del gigante asiático ha dado un golpe sobre la mesa para conquistar a todos estos conductores con miedos frente a la electrificación.

El conglomerado Geely (más conocido en España por sus coches marca Polestar) ha dado un salto de gigante en cuanto a baterías de coches eléctricos. Ya contaban con una de gran rendimiento, la Energee Golden Brick, que se integraba en uno de los modelos de su marca Lynk & Co, el Lynk 10. Este sistema de 77 kWh sobre una plataforma de 800V permitía recuperar del 10% al 80% de la autonomía en 10,5 minutos, cuando el resto de fabricantes se llenan la boca por conseguirlo en 15 minutos.

Lynk & Co 10 | Lynk & Co

Parada fugaz en la estación

No obstante, en la batería que incorpora el Lynk 10+ ya se han pasado el juego. En este caso, el sistema es de 95 kWh sobre una plataforma de 900V. Tanta potencia se traduce en una autonomía de 816 kilómetros. Con esta cifra, no haría falta pasar mucho por la estación de carga. No obstante, cuando haya que hacerlo, puede ser volando.

Con un cargador ultrarrápido de 4V, el Lynk 10+ puede recuperar 2 kilómetros de autonomía por segundo, números nunca antes conocidos en la industria del automóvil. De esta manera, este vehículo es capaz de pasar de 0 km a 300 km (alrededor de la autonomía que entregan muchos coches del mercado) en dos minutos y medio. En definitiva, puede pasar del 10% al 100% de capacidad de la batería en solo 9 minutos, una parada fugaz en la estación de carga para un café.

Llegada a Europa

De momento, el Lynk 10 y el Lynk 10+ con sus correspondientes superbaterías, no saldrán del mercado chino. No obstante, es muy probable que más pronto que tarde los veremos en nuestro continente porque Geely y uno de sus socios, la sueca Volvo, han firmado un acuerdo para aumentar la presencia de los coches de Lynk & Co en Europa.

Su llegada podría ser toda una revolución porque se rompería con ese perjuicio que aún echa para atrás a muchos conductores para comprar un coche 100% eléctrico, los largos tiempos de espera mientras el vehículo recupera la batería. El resto de marcas chinas que estaban tan contentas por su recibimiento en Europa, deberían no quitarle el ojo a los planes de Geely con Lynk & Co.