La línea roja que puedes encontrarte en carretera: qué significa y porqué deberías extremar la precaución

Las señales de tráfico juegan un papel fundamental en la regulación y ordenación del tráfico, contribuyendo de manera más que importante a la seguridad vial en nuestro país. Estas señales, que van desde indicaciones simples hasta instrucciones más complejas, cumplen la función de proporcionar información clara y rápida a conductores, peatones y ciclistas sobre las condiciones de la vía y las normas que deben seguir. Su importancia radica en que establecen un lenguaje visual estandarizado que todos los usuarios de la carretera pueden comprender, independientemente de su idioma o experiencia.

Las señales de tráfico son esenciales para prevenir accidentes, controlar el flujo de tráfico y garantizar una convivencia segura en las calles y carreteras. Proporcionan advertencias sobre peligros inminentes, indican límites de velocidad, regulan el derecho de paso en intersecciones y orientan sobre restricciones específicas en ciertos tramos de la carretera. Además, su presencia en el entorno vial contribuye a la organización eficiente del tráfico, minimizando la posibilidad de conflictos y mejorando la fluidez de los desplazamientos.

Línea roja en la A-355 de Málaga | Junta de Andalucía

Como es lógico, las señales y marcas viales van cambiando adaptándose con el paso del tiempo, de manera que en la actualidad podemos encontrarnos con multitud de señales que hace años no existían y viceversa, un conductor que se saque ahora el carnet no tendrá que aprenderse el significado de decenas de señales que ya no se utilizan en nuestras carreteras.

La línea roja que debería ponerte sobre aviso

En algunas carreteras se ha comenzado a pintar una línea roja que, generalmente, está dispuesta en la parte central de la calzada, bien acompañando a las líneas blancas convencionales o bien representando ellas solas a las típicas líneas con las que se delimitan los carriles. Estas líneas rojas aún no son muy conocidas ya que su utilización es bastante limitada, pero poco a poco su uso está siendo cada vez mayor. Pocos conductores las han visto, pero en caso de que te encuentres con una en algún desplazamiento por carretera, deberías prestar atención y, sobre todo, extremar las precauciones al volante...

Y es que estas líneas rojas hacen referencia a un tramo especialmente peligroso o con un alto índice de siniestralidad, pintándose en tramos donde además está terminantemente prohibido adelantar. Por eso, cuando te encuentres con una de estas líneas rojas deberás reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad con el coche precedente. Es muy probable, además, que en ese tramo existan otros elementos destinados a mejorar la seguridad y reducir la velocidad de circulación como radares o estrechamientos.