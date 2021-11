Kia EV9 Concept, el prototipo que anticipa cómo será el SUV de siete plazas de la marca

Más información La renovación de millones de permisos de conducir será revisada por Tráfico: condiciones más duras

El Salón de Los Ángeles 2021 está siendo el escenario elegido por muchas marcas para presentar nuevos modelos y prototipos que avanzan lo que está por llegar. Este es el caso de Kia: ha desvelado el Kia EV9 Concept, un modelo con el que comienza a darnos pistas sobre cómo será su próximo SUV de siete plazas completamente eléctrico.

El Kia EV9 Concept está basado en la Plataforma Modular Global Eléctrica (E-GMP) y estas son sus medidas: 4,930 metros de largo, 2,055 de ancho, 1,790 de alto así como una distancia entre ejes de 3,100 metros. Con estas cifras es posible un interior con hasta tres filas de asientos y, por lo tanto, siete plazas.

Diseño exterior del Kia EV9 Concept

A nivel estético, el Kia EV9 Concept introduce la nueva filosofía de diseño de la marca surcoreana: ‘Opposites United’. Esto se traduce en líneas angulosas y cerradas que es posible contemplar en el frontal (donde no falta la iluminación LED y la parrilla ‘tiger nose’ aunque, eso sí, en versión digital) y en el perfil.

Kia EV9 Concept | Kia

Los pasos de rueda sobresalen del plano de las puertas (de tipo suicida) de una forma muy llamativa. No hay pilar B, pero sí cámaras en lugar de retrovisores, un panel solar en el techo y unas barras longitudinales retráctiles que se esconden cuando no las estamos empleando para no perjudicar al coeficiente aerodinámico.

El interior del Kia EV9 Concept

En el habitáculo imperan los materiales sostenibles dentro de un ambiente de lo más futurista: cabe recordar que se trata de un prototipo y muchas de las configuraciones no llegarán al modelo de producción. Los asientos, por ejemplo, se giran para convertir el interior en un salón.

Así las cosas nos encontramos con un volante ovalado que nos recuerda al ideado por Tesla o Toyota: igual que en estos casos, la palanca de la columna de dirección desaparece dando paso a unos controles táctiles. El salpicadero está presidido por una pantalla continua de 27 pulgadas que alberga tanto el cuadro de instrumentos como la superficie central. Y todo esto bajo un gran techo panorámico.

Un SUV eléctrico

Kia no ha desvelado muchos detalles acerca del tren motriz del Kia EV9 Concept: sabemos que será eléctrico, pero no su potencia o configuración. Tampoco hay información oficial y concreta sobre la batería, pero la marca habla de una autonomía de hasta 482 kilómetros. Lo que sí sabemos es que contará con una tecnología de carga ultrarrápida de próxima generación: por lo tanto podrá pasar del 10% al 80% en menos de 30 minutos.