El quinto elemento: Porsche lanza el primer Macan GTS totalmente eléctrico

Porsche ha ampliado la gama del Macan Electric (ya no habrá versión de combustión del modelo) con la nueva versión GTS, especialmente deportiva y orientada al conductor.

Con una potencia overboost de hasta 571 CV (420 kW), un bloqueo del diferencial trasero controlado electrónicamente y una suspensión neumática deportiva que rebaja la altura de la carrocería, el Macan GTS establece nuevos estándares en cuanto a agilidad y dinámica de conducción.

Fiel a la tradición GTS, la quinta variante del Macan totalmente eléctrico destaca por su estilo distintivo y numerosos detalles en color negro, tanto en el interior como en el exterior.

GTS, tres letras que tienen una reputación especial para los amantes de Porsche desde el 904 Carrera GTS de 1963. Ahora, el Macan 100 % eléctrico adopta estas tres emblemáticas letras por primera vez.

Porsche Macan GTS | Porsche

La última incorporación a la gama ofrece dinámica de conducción y prestaciones formidables: acelera de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, de 0 a 200 km/h en 13,3 segundos y alcanza una velocidad máxima (limitada) de 250 km/h.

Al igual que el Macan Turbo, el Macan GTS se beneficia del motor eléctrico trasero más potente de la familia Macan. La unidad de potencia, que mide 230 milímetros de diámetro y tiene una longitud de 210 mm, cuenta con un inversor de pulsos de carburo de silicio (SiC) de 900 amperios altamente eficiente.

En la versión GTS, rinde 516 CV (380 kW), que aumentan a 571 CV (420 kW) de potencia overboost en combinación con el Launch Control. El propulsor entrega un par máximo de 955 Nm.

Como en el Macan Turbo, la transmisión, que ofrece una relación de 9,0:1, está especialmente diseñada para soportar el enorme par de los modelos de altas prestaciones.

El Macan GTS ofrece una autonomía combinada (WLTP) de hasta 586 kilómetros. En una estación de carga rápida adecuada, la batería de 100 kWh se puede cargar del 10 al 80 % en solo 21 minutos, con una potencia máxima de 270 kW.

El paquete Sport Chrono viene de serie y se ha ampliado para incluir el modo Track, ya conocido del Taycan, que prepara el coche para una conducción altamente deportiva.

Este modo aumenta el nivel de refrigeración de la batería, minimizando la pérdida de potencia causada por la acumulación de calor, lo que se traduce en una mejora notable del rendimiento cuando se pisa el acelerador a fondo de forma continuada.

Suspensión neumática deportiva con ajuste específico

El nuevo Macan GTS ofrece una elevada deportividad gracias a un reparto de masas orientado a la parte trasera, un centro de gravedad bajo y una gestión inteligente de la potencia.

De serie incorpora el sistema electrónico de tracción total Porsche Traction Management (ePTM), de rápida respuesta, además del Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus).

El bloqueo de diferencial controlado electrónicamente mejora la motricidad y la agilidad, y está situado directamente detrás del motor posterior para ayudar a conseguir una distribución de pesos de 48/52 (delante/detrás).

La nueva versión del SUV eléctrico ofrece el centro de gravedad más bajo de la gama. Los ingenieros han perfeccionado la suspensión neumática deportiva, que integra un sistema de control de nivel y el Porsche Active Suspension Management (PASM).

La altura rebajada en 10 mm, unida al ajuste específico de los amortiguadores y a la barra estabilizadora, proporcionan una gran agilidad y precisión en las curvas, que puede mejorar aún más con la dirección del eje trasero opcional.

El carácter emocionante del Macan se extiende a su sonido. La función Porsche Electric Sport Sound (PESS) ofrece dos perfiles de sonoridad exclusivos y específicos del GTS, cada uno con una personalidad diferenciada, para los modos Sport y Sport Plus.

Exterior: detalles en negro y faldones laterales exclusivos

El nuevo Macan GTS presenta un estilo claramente personalizado. Su diseño se caracteriza por diversos detalles pintados en negro en la parte delantera, los laterales y la trasera.

Destacan especialmente los faros Matrix LED oscurecidos y los contornos exteriores sobre las rejillas de las tomas de aire, estos últimos fuertemente perfilados.

A partir de principios de 2026, Porsche ofrecerá un nuevo paquete Sport Design para toda la gama Macan, que incluye nuevos faldones delantero y trasero. El Macan GTS es el primer modelo en incorporarlo, en su caso con un diseño específico GTS.

Los elementos de contraste, como las inserciones, las aletas laterales, los embellecedores de los pasos de rueda y el borde del alerón trasero adaptativo, están acabados en negro.

Los faldones laterales rediseñados, que se ensanchan en la parte trasera, refuerzan la imagen deportiva del coche. La zaga, en su área inferior, presenta un diseño con molduras negras y un panel difusor pronunciado, mientras los grupos ópticos posteriores están tintados a juego con los delanteros.

El GTS está equipado de serie con las llantas de aleación Macan Design de 21 pulgadas en gris antracita; en opción, se ofrecen llantas RS Spyder Design de 22 pulgadas con el mismo acabado.

Con la llegada del Macan GTS se han incorporado tres colores de carrocería al catálogo: vuelve el popular Crayón, al que se unen el rojo Carmín –típico de GTS– y, por primera vez en un Macan, el azul Lugano.

Estas nuevas opciones se suman a las 15 pinturas que ya estaban disponibles en el configurador y a los casi 60 tonos adicionales que ofrece el programa Paint to Sample.

Costuras decorativas opcionales

Para dar continuidad a la apariencia deportiva, el Macan GTS cuenta en su interior con tapicería Race-Tex combinada con elementos en cuero liso negro.

El tejido Race-Tex está presente en el volante deportivo GT multifunción calefactado, los reposabrazos de la consola central y los paneles de las puertas, así como en el salpicadero.

Las secciones centrales de los asientos deportivos adaptativos con 18 posiciones de ajuste, también están tapizadas en Race-Tex, mientras que los refuerzos de los asientos y los reposacabezas están terminados en cuero liso.

Por primera vez en el Macan Electric, el paquete interior GTS opcional permite coordinar los colores del exterior y el interior. Este pack de equipamiento está disponible en rojo Carmín, gris Pizarra o azul Lugano para hacer juego con los colores de carrocería correspondientes.

Las tres siglas también están presentes en el volante, en la misma tonalidad. El paquete interior GTS incluye el paquete interior de carbono, que añade molduras de fibra de carbono en el volante, el salpicadero y los paneles de las puertas.

El estilo distintivo continúa en la pantalla central de la instrumentación digital, donde figuran las letras GTS y la imagen de un Macan en 3D en el color exacto de la carrocería del vehículo.

Muchas de las funciones del paquete Sport Chrono de serie, como el cronómetro para registrar los tiempos por vuelta, la telemetría o el análisis de sectores, son accesibles desde la pantalla central.

Asistencia, confort y entretenimiento

El GTS también se beneficia de las últimas actualizaciones introducidas en toda la gama Macan, que aportan mejoras relativas a los sistemas de asistencia al conductor y las funciones digitales.

Se incluyen en este apartado la Porsche Digital Key como complemento a la llave física, nuevas funcionalidades de asistencia al aparcamiento, el asistente Voice Pilot con inteligencia artificial, una oferta ampliada de juegos para el coche y una capacidad máxima de remolque aumentada a 2.500 kilogramos.

El nuevo Macan GTS tiene un precio final en España de 106.461 euros.

Precios de la gama del Porsche Macan