Este invento de Fiat para abaratar el Grande Panda debería ser imitado por todos los demás fabricantes en sus modelos low-cost: es mucho mejor que los tapacubos

El Fiat Grande Panda es uno de los últimos lanzamientos que más atenciones ha recibido, no en balde, promete ser toda una revolución en la marca y, además, también en el propio mercado. Y motivos hay para ello, pues estamos ante la representación del “coche básico” por excelencia, ese que tenía un precio muy contenido pero, a cambio, también un equipamiento y otra serie de detalles menos cuidados.

Si echamos un vistazo atrás, podremos apreciar cómo los precios de los coches se han disparado, y mucho. Pero la cuestión, en realidad, no es por mero gusto de los fabricantes o una obsesión por sacar dinero a cualquier costa. Los fabricantes viven de vender coches, es un hecho y, obviamente, algo respetable. Si sus coches son muy caros, no se venden los necesarios para que sean rentables y sufren pérdidas, necesitan buscar un equilibrio entre costes y precio de venta.

¿Qué queremos decir con esto? Pues que la subida de precios no es por gusto, es por necesidad. Los costes de producción ha aumentado muchísimo y a esos costes, hay que añadirles las exigencias de las normativas, que influyen en el precio que luego se encuentran los usuarios en las tiendas. Sin embargo, Fiat ha encontrado la forma de contener los precios y ofrecer un coche, el nuevo Grande Panda, a un precio interesante: volver a los viejos tiempos.

Fiat Grande Panda | Fiat

Vuelven las llantas de acero sin tapacubos

Todos los coches modernos están cargados de equipamiento, apenas falta nada: sistemas de asistencia electrónicos, pantallas enormes, conectividad para teléfono móvil, automatismos por doquier y llantas; es más, muy pocos coches, si todavía queda alguno, equipan algo que no sea llantas de aleación. Ha tenido que llegar Fiat para recuperar una opción que, quizá, no sea la más bonita, pero desde luego, es económica y totalmente funcional, y si te gustan los coches clásicos, además, te encantará: el Grande Panda equipa las tradicionales llantas de acero en sus versiones más básicas, ¡¡sin tapacubos!!.

Seguro que recuerdas haber visto por la calle coches con lo que parecían ruedas de repuesto, pero en realidad, antes de usaban ese tipo de llantas peor tapadas con un elemento con forma de disco y fabricado con plástico: el embellecedor, aunque también hay quien lo conoce como tapacubos, aunque no sea exactamente un tapacubos. Eran llantas muy simples, funcionales y muy baratas, por eso las montaban las versiones básicas, las de acceso a la gama. Las más caras, por lo general, montaban llantas de aleación.

El Fiat Grande Panda recupera esas llantas –fuera de España se las conoce como “steelies”– para las versiones de acceso a la gama, una forma de recortar el precio de venta al público. Ni siquiera montarán embellecedores. Todo sea dicho, no estropea para nada la imagen del coche, más bien lo contrario, permite que tenga cierto aire al Fiat Panda clásico sin perder funcionalidad, y al estar pintadas e integradas con el logo de la marca en la rueda, hacen que no parezca una opción tan low-cost.

Fiat Grande Panda | Fiat

Sin pantallas, con luces halógenas...

No es la única solución que llama la atención en el Fiat Grande Panda, hay otras que pueden sorprenden todavía más. Por ejemplo, las versiones más básicas no tienen pantalla para el sistema multimedia y en su lugar hay un hueco para dejar el teléfono móvil gracias a un soporte integrado y un puerto SUB C.

Otra solución tomada por Fiat para contener el precio del Grande Panda es la ausencia de luces LED y en su lugar, montar faros halógenos. Con esto se logra reducir los costes y el precio de venta y no hay inconveniente alguno en cuanto a iluminación nocturna. La posibilidad de cambiar halógenos por bombillas LED también está ahí. Aunque en este caso no contaremos con esos faros LED tan característicos que sí están en la versión algo más equipada.