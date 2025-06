El hermano gemelo del Renault Clio con etiqueta Eco puede ser tuyo por menos de 18.000 €

Conseguir un coche accesible en cuanto a precio y con etiqueta Eco o Cero es un dolor de cabeza para muchos conductores que buscan un nuevo compañero de rutina. Sin embargo, hay excepciones y como prueba de ello tienes una oferta muy interesante - y si prefieres decirlo también irrechazable - para conseguir al que muchos llamamos el hermano gemelo del Renault Clio: el Mitsubishi Colt. Y es que este utilitario de la marca japonesa comparte muchos rasgos con el pequeño del rombo y ahora se puede conseguir además con el distintivo Eco. Toma nota antes de pagar demasiado por otro modelo que no lo valga.

Versión GLP para moverte con libertad

El truco con el que el Mitsubishi Colt adopta el distintivo Eco es la adopción del motor GLP 1.0 con tres cilindros asociado a una transmisión manual de seis marchas desde el mes de septiembre del año pasado. De esta forma, ofrece 100 CV de potencia y 170 Nm de par motor máximo. Teniendo en cuenta que esa estructura es la equipa el coche más vendido en España y Europa, el Dacia Sandero, no es de extrañar que en el grupo Renault decidieran que lo llevara él también. Más si cabe con la libertad que supone lucir en el parabrisas esa etiqueta a la hora de moverse por las grandes ciudades y en todas aquellas que tengan activadas las ZBE.

Como detalle, se puede decir que su capacidad de almacenamiento de equipaje es muy loable a pesar de ser un utilitario y un coche catalogado dentro del segmento B. Sus 391 litros con doble fondo no son moco de pavo para familias, parejas y quienes se vayan de viaje durante unos días. Asimismo, en las puertas ofrece también espacios para guardar pertenencias como botellas de 1,5 litros.

Mitsubishi Colt | Mitsubishi

Equipamiento de garantía

De serie, el Mitsubishi Colt incorpora elementos de equipamiento como faros LED, control de crucero, alerta de carril, lector de señales, climatizador automático, cuadro de instrumentos digital con pantalla de siete pulgadas, radio DAB, conectividad tanto con Apple CarPlay como Android Auto, bluetooth, sensor de lluvia y encendido automático de luces, entre otros. Por lo tanto, el utilitario de la firma japonesa cumple en este sentido y satisface las necesidades principales del conductor en el habitáculo.

Más si cabe si añadimos el plus de comodidad que aportan sus asientos anatómicos, así como el carácter ajustable de los que corresponden al conductor y al copiloto en seis posiciones diferentes.

La oferta: disponible desde 17.150 €

Por esta cantidad irrisoria puedes hacerte con un Mitsubishi Colt nuevo. Unos 17.150 € no son nada hoy en día si el vehículo en este caso te da la posibilidad de moverte a tu antojo por cualquier ciudad y con todas las prestaciones que te hemos comentado a lo largo de estas líneas. No obstante, has de saber que para aprovecharla puedes ir al comparador "¿Qué coche me compro?" y tramitar la compra. Eso sí, tendrás que financiar con la marca en unas condiciones específicas a cumplir. Date prisa, que sólo estará en vigor hasta que acabe el mes.