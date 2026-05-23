Si te gustan los superdeportivos con espíritu retro, ojo a este remake Kimera K39 del Lancia Beta

El Lancia Beta Montecarlo Turbo fue uno de los coches de competición más icónicos de principios de los 80. Era larguísimo pero bajito, con un amplio alerón trasero y una defensa delantera que parecía una rampa. Su estética estaba cargada de personalidad y llamaba mucho la atención. La marca italiana Kimera Automobili ha creado un superdeportivo inspirado en este mítico modelo.

La nueva creación se llama Kimera K39 y su diseño es muy similar al de aquel Lancia. No obstante, sus dos elementos más característicos, la defensa delantera y el alerón trasero, han sido modificados. El primero, ahora es más plano. Y el segundo, es más grande. Algunos ángulos se redondean para darles más suavidad, pero no hay más cambios graves.

Kimera K39 | Kimera

Sello Koenigsegg

La motorización que integra el Kimera K39 es de uno de los ellos más prestigiosos en mecánica automovilística, Koenigsegg. Sus superdeportivos son de los más rápidos y deseados del mundo. Por primera vez, han prestado uno de sus componentes, la propulsión, a otra marca. Es un V8 de 5.0 litros de 1.000 CV de potencia vinculado a una transmisión manual de siete velocidades y a una tracción trasera.

Igual que el Lancia Beta Montecarlo Turbo, el Kimera K39 también está destinado a la competición. De hecho, participará en una de las carreras más míticas de Estados Unidos, el ascenso a Pikes Peak en 2027. La carrera se celebra cada mes de julio (la mayoría de las veces el día 4, coincidiendo con el Día de la Independencia) desde 1916.

Kimera K39 | Kimera

Casi 20 reservas

Kimera Automobili no ha confirmado cuántas unidades de este coche se producirán. Eso sí, la intención es que sea un modelo exclusivo y que tenga valor para los coleccionistas. Por eso, lo lógico sería que se creasen menos de 100 unidades. De todas ellas, ya se han reservado casi 20. Se nota que es un superdeportivo bastante deseado, no solo por sus propias características, sino por la nostalgia que atrapa.

Las imágenes demuestran que la decoración de la carrocería será como la de Lancia, con la publicidad de Martini y las franjas en rojo y azul. El Kimera K39 es un coche exclusivamente de competición, pero también tendrá su versión de calle, el K39 Stradale. En este caso, sí conocemos cuentas unidades se producirán. Solo una. Un único cliente podrá disfrutar de este modelo en un llamativo color rojo Ferrari.