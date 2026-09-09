Madrid pide teletrabajar durante el Gran Premio de Fórmula 1 por las restricciones de tráfico en Ifema

El Ayuntamiento de Madrid recomienda a los trabajadores de las oficinas situadas en el entorno de Ifema que opten por el teletrabajo durante los días del Gran Premio de España de Fórmula 1, siempre que sus puestos lo permitan.

El Gran Premio se disputará del 11 al 13 de septiembre en Madring y el Ayuntamiento prevé una importante afluencia de público. Según ha explicado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, alrededor de 350.000 personas acudirán al circuito a lo largo de los tres días de competición.

Una parte importante de los asistentes llegará en transporte público. De hecho, Carabante ha señalado que esta será una de las claves del dispositivo de movilidad diseñado para la carrera.

Cortes de tráfico desde el 10 de septiembre

Las restricciones comenzarán antes de la competición. Desde el 10 de septiembre se limitará la circulación en el barrio de San Antonio de las Cárcavas y en el entorno de Ifema, debido a la parte urbana del trazado.

Durante los días 11, 12 y 13 de septiembre, el acceso de vehículos estará restringido en una zona delimitada por la avenida Maruja Mallo, la calle Margarita Xirgú, el Camino de Montoro, la calle Emma Penella y la calle Francisco Umbral.

Los residentes y determinadas actividades situadas dentro de este perímetro necesitarán un distintivo específico para poder acceder. Ifema Madrid ya ha comenzado a enviar comunicaciones a vecinos, restaurantes, hoteles y empresas de la zona con las instrucciones para recoger estas acreditaciones.

Los accesos habilitados estarán situados en:

Carmen Rico Godoy con Fuerzas Armadas.

Gregorio Sánchez Herráez con San Virgilia.

Túnel Antonio López Torres con Tomás Redondo.

El Ayuntamiento dará a conocer este jueves el dispositivo completo de movilidad previsto para el Gran Premio, después de la reunión de la Junta de Gobierno.

Menos actividad previa que en otros grandes premios

Carabante también ha defendido que la celebración de la Fórmula 1 en Madrid tendrá una fase previa más limitada que la habitual en otros circuitos. Según ha explicado, la semana pasada se llevaron a cabo pruebas técnicas y ahora quedan los entrenamientos previos y el propio fin de semana de competición.

El Ayuntamiento asegura que se han reducido algunas de las actividades que normalmente acompañan a un Gran Premio durante las semanas anteriores, con el objetivo de limitar las molestias para los vecinos.

En cuanto a las pantallas acústicas instaladas en el entorno del circuito, el delegado municipal ha recordado que el proyecto cuenta con la evaluación ambiental aprobada por la Comunidad de Madrid y con una licencia que, según ha señalado, incorpora 131 informes de distintas administraciones, incluidos varios de la Administración General del Estado.