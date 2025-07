¿Gemelos separados al nacer? Japonés y francés, los dos eléctricos y con objetivos similares

A quien le gusta del automovilismo habrá escuchado eso de que tal equipo de Fórmula 1 ha copiado el alerón, el motor o cualquier cosa que le funciona a uno de sus competidores. Estas “inspiraciones” no solo se limitan a la competición, en el mercado en general encontramos bastantes ejemplos de coches hermanos, como es el caso del nuevo Nissan Micra y el Renault 5 E-Tech.

El Micra aún no ha empezado sus ventas y no se ha fijado un coste, mientras que el Renault 5 E-Tech ya está consolidado y ahora está a un precio de 18.696 euros en su concepción más básica. Los dos coches nacen con un mismo objetivo comercial, conquistar el sector de utilitarios urbanos, y si el Micra quiere desplazar al modelo francés no podrá pasar de los 20.000 euros de partida. El Nissan, eso sí, es ligeramente más grande y se permite un maletero mayor, 326 litros por 277 del Renault.

Prestaciones de motorización

Ambos vehículos son 100% eléctricos con dos opciones de motorización, una de 122 CV y otra de 150 CV de potencia. Todavía no se han especificado las prestaciones del Micra, pero deben ser idénticas o muy parecidas a las del Renault: aceleración de 0 a 100 en 9 segundos y velocidad máxima de 150 km/h en la versión de 122 CV, y en la de 150 CV la aceleración desciende a 8 segundos.

También equipan idénticas baterías, de 40 kWh para superar ligeramente los 300 kilómetros de autonomía, y de 52 kWh para alcanzar los 410 km. Con carga rápida, pueden recuperar hasta el 80% de la capacidad de la batería en 50 minutos. Y, como no, ambos lucen la Etiqueta Cero de la Dirección General de Tráfico.

Nissan Micra eleéctrico | Nissan

Diseño exterior

El diseño exterior es muy similar, quizá con ángulos algo más rectos en el Renault. La principal diferencia la encontramos en los faros de la parrilla delantera. Tanto los superiores como los inferiores del coche francés responde a una geometría cuadrada, y los del Nissan son, los de arriba, redondos, y los de abajo, son extensiones verticales.

En ambos automóviles, las llantas son de 18 pulgadas, con diseño de estrella en el Renault y de cruz en el Nissan. Incluso comparten pantalla táctil de 10,1 pulgadas para el sistema multimedia, capaz de conectarse de forma inalámbrica a los dispositivos móviles a través de Apple CarPlay y Android Auto. También cuentan con asistente por voz de Google con Inteligencia Artificial. En definitiva, las diferencias que pueden determinar la compra de uno u otro modelo son el espacio de carga y el precio. En este sentido, Nissan tiene la palabra.