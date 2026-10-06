Geely eleva la guerra de la recarga eléctrica: 10% al 70% en solo 4 minutos y medio

Geely ha presentado su nueva tecnología Smart Charging, un sistema que combina inteligencia artificial, gestión térmica y baterías de alta potencia para conseguir, según las pruebas realizadas por el fabricante, pasar del 10% al 70% de batería en 4 minutos y 30 segundos.

El sistema también permite alcanzar el 97% en unos 8 minutos y 40 segundos en los modelos compatibles.

Los ensayos se han realizado con un Zeekr 001 y un Lynk & Co 10 equipados con la nueva batería de Geely.

La tecnología está asociada a una estación de quinta generación capaz de entregar hasta 2.250 kW de potencia máxima, aunque esta cifra corresponde a la capacidad de la infraestructura y no significa que el coche reciba 2,25 MW de forma constante.

En las pruebas, el Lynk & Co 10 llegó a registrar picos de carga superiores a 1.000 kW.

La inteligencia artificial juega un papel central en el sistema. Geely utiliza un modelo denominado Xingrui PowerMind, desarrollado junto a la empresa china StepFun, capaz de anticipar la evolución de la temperatura de la batería hasta 30 segundos y ajustar la potencia de carga en consecuencia.

El objetivo es mantener la temperatura media por debajo de 55 grados y limitar los picos a menos de 65 grados, apoyándose además en un sistema de refrigeración líquida.

Geely responde al órdago de BYD

El movimiento tiene un claro trasfondo: la carrera por conseguir que recargar un eléctrico se parezca cada vez más a repostar un coche de combustión.

BYD había presentado este mismo año su sistema de carga rápida, con hasta 1.500 kW y unos cinco minutos para pasar del 10% al 70%. Geely rebaja ahora ligeramente ese tiempo y eleva considerablemente la potencia máxima anunciada de sus estaciones.

Más allá de la guerra de cifras, el reto está en conseguir que semejante potencia pueda utilizarse sin convertir la temperatura y la degradación de la batería en el nuevo cuello de botella.

Geely asegura que su gestión mediante IA está diseñada precisamente para controlar esos parámetros y que su nueva batería alcanza una tasa de carga de hasta 12C.

Los resultados, eso sí, corresponden a pruebas realizadas por el propio fabricante con vehículos y sistemas de carga compatibles, por lo que todavía habrá que comprobar cómo se trasladan estas cifras al uso cotidiano.

El movimiento también cobra relevancia para Europa. Geely prepara su desembarco industrial en España mediante la empresa conjunta que ha acordado con Ford para la planta de Almussafes (Valencia).

El acuerdo contempla la fabricación de dos SUV eléctricos de Geely en la factoría a partir de 2028.