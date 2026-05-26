3,7 millones de conductores reconocen que han bajado del coche "para encarar o retar a otro automovilista" tras una discusión en carretera

Más de 3,7 millones de conductores españoles reconocen que alguna vez se han bajado del coche para encarar o retar a otro automovilista tras una discusión en carretera. Es uno de los datos más llamativos del estudio presentado este martes por la Fundación Línea Directa, que alerta de un aumento de las conductas agresivas y poco cívicas al volante.

El informe, elaborado a partir de una encuesta a 1.700 conductores, dibuja una radiografía preocupante de cómo cambia el comportamiento de muchos ciudadanos cuando se ponen frente al volante. Cerca de 7 de cada 10 conductores admiten que insultan habitualmente a otros usuarios de la vía y casi 3 de cada 10 reconocen utilizar el claxon de forma insistente como muestra de enfado o protesta.

La agresividad en carretera también se refleja en la forma de conducir. Aproximadamente 1 de cada 10 conductores asegura adelantar “como sea”, incluso de manera brusca o intimidatoria, mientras que más de siete millones de personas reconocen realizar adelantamientos agresivos para presionar a otros vehículos.

Según la Fundación Línea Directa, detrás de estas conductas aparecen factores como el estrés, los atascos, el comportamiento de otros conductores o la sensación de anonimato que proporciona el coche. El egoísmo y la tensión acumulada durante la conducción son algunas de las razones que los propios encuestados ponen sobre la mesa para justificar actitudes poco respetuosas.

La falta de civismo no es el único problema que detecta el estudio. Alrededor de 3 de cada 10 conductores admiten que no respetan de forma habitual los límites de velocidad y una proporción similar reconoce que tampoco mantiene la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Además, algo más de 1 de cada 10 confiesa haber consumido alcohol antes de conducir.

La investigación también pone el foco en la escasa conciencia ambiental de los automovilistas españoles. Según los datos recogidos, cerca de 7 de cada 10 conductores no tienen en cuenta criterios medioambientales en su manera de conducir y unos 23 millones muestran poca preocupación por el impacto ecológico asociado al uso de sus vehículos.

En la misma línea, más de 7 de cada 10 conductores aseguran no informarse sobre el impacto ambiental de los recambios que utilizan en sus coches o motos, lo que reduce el uso de piezas sostenibles y limita el desarrollo de la economía circular en el sector de la automoción.

El estudio concluye además que apenas 1 de cada 16 conductores españoles puede considerarse completamente sostenible al volante. Por territorios, Asturias, País Vasco y Cataluña destacan como las comunidades con conductores más concienciados, mientras que Baleares, La Rioja y Extremadura se sitúan en la parte baja de la clasificación.

Durante la presentación del informe, la directora general de la Fundación Línea Directa, Mar Garre, defendió la necesidad de impulsar una conducción “más calmada y consciente”, recordando que las decisiones que se toman al volante afectan tanto a la convivencia como a la seguridad vial y al medio ambiente.

Como parte de la campaña “Conductor sostenible: una nueva forma de estar al volante”, la entidad ha puesto en marcha un manifiesto digital y un test online para que los conductores evalúen sus hábitos y tomen conciencia de su comportamiento en carretera.