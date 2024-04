El FIAT 500e podría transformarse en un urbano híbrido, y tiene mucho sentido

Los fabricantes de automóviles están cada vez más inmersos en la electrificación de sus gamas de productos. Si bien la tendencia general ha sido transformar modelos de combustión en vehículos eléctricos o crear nuevos modelos desde cero con tecnología de baterías, hay marcas dispuestas a hacer lo contrario con tal de engordar sus cifras de ventas. Estamos hablando de Fiat, conocida por modelos como el icónico Fiat 500 o el veterano Fiat Panda, que ahora podría estar pensando en transformar uno de sus modelos eléctricos, el Fiat 500e, en un coche de combustión con un sistema de impulsión híbrido.

Aunque aún no se ha confirmado oficialmente por parte de Fiat, ya son varios los medios a nivel internacional que dan por seguro este movimiento. La decisión, según fuentes cercanas a la empresa, podría estar relacionada con la necesidad de cumplir con las estrictas normativas de la Unión Europea en cuanto a ciberseguridad para la comercialización de vehículos a partir de julio, ya que el Fiat 500 híbrido actual no cumple con estos estándares, un hecho que, básicamente, supone “condenar a muerte” al Fiat 500 lanzado originalmente en 2007 y que tantas alegrías ha dado a la marca.

Fiat 500E | Fiat

En cambio el Fiat 500e, que cumple con las regulaciones y ofrece tecnología avanzada, no está vendiéndose tan bien como a la marca le gustaría debido, básicamente, a un precio de salida demasiado elevado y a una autonomía no excesivamente brillante. Los competidores aprietan, y la firma italiana no puede seguir el ritmo de los últimos lanzamientos de sus contendientes.

Aunque Fiat inicialmente se centró en la electrificación, la flexibilidad de la plataforma del 500e permite la integración de diferentes tipos de motores. Esto abre la posibilidad de que la marca esté reconsiderando su enfoque ante los desafíos del mercado. Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el potencial Fiat 500 híbrido, se especula que podría utilizar tecnología híbrida similar a la que se encuentra en otros modelos del grupo Stellantis, como el Jeep Avenger o el Fiat 600, ofreciendo una potencia que rondaría los 100 CV.