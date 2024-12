Estos son los neumáticos de "invierno" que no acepta la DGT y pueden costarte una multa si circulas con ellos

Cuando llega el invierno y las carreteras empiezan a cubrirse de hielo y nieve, muchos conductores creen estar preparados solo porque sus neumáticos llevan el sello M+S (Mud and Snow). Pero cuidado, porque esta confianza mal fundada puede salirte cara. La DGT no acepta los neumáticos M+S como alternativa a las cadenas en zonas donde estas son obligatorias. Si dependes únicamente de ellos, te arriesgas a recibir una multa de hasta 200 euros. ¿Por qué no son válidos?

¿Qué significa M+S y quién lo creó?

El sello M+S fue introducido por los fabricantes de neumáticos de Estados Unidos en los años 70 para identificar modelos con mejores prestaciones en barro (Mud) y nieve (Snow). No es un estándar regulado por un organismo independiente, sino una autodeclaración que cualquier fabricante puede incluir en sus productos. La única condición es que el diseño de su banda de rodadura cumpla ciertas características básicas, como:

Surcos profundos : ayudan a evacuar barro o nieve blanda.

: ayudan a evacuar barro o nieve blanda. Tacos más separados : mejoran la tracción en superficies sueltas.

: mejoran la tracción en superficies sueltas. Dibujo específico: suele incluir formas en zigzag o bloques más marcados para aumentar el agarre.

Sin embargo, no se evalúan ni su rendimiento a bajas temperaturas ni su capacidad para frenar en hielo o nieve compacta. Por eso, estos neumáticos están lejos de ser una solución integral para condiciones invernales.

3PMSF | Michelin

El símbolo que debes buscar: 3PMSF

El verdadero estándar para neumáticos de invierno es el sello 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), representado por un copo de nieve dentro de una montaña de tres picos. A diferencia del M+S, este sello es una certificación oficial establecida por la Unión Europea, que exige pruebas rigurosas para garantizar su eficacia en condiciones extremas.

Los neumáticos 3PMSF deben superar una batería de ensayos en nieve y bajas temperaturas, incluyendo:

Pruebas de frenado : medir la distancia necesaria para detener el vehículo en nieve compacta.

: medir la distancia necesaria para detener el vehículo en nieve compacta. Tracción : evaluar la capacidad de mantener el control en pendientes nevadas.

: evaluar la capacidad de mantener el control en pendientes nevadas. Temperaturas: demostrar que el compuesto de caucho mantiene su elasticidad y agarre por debajo de 7°C.

Si un neumático lleva este símbolo, puedes estar seguro de que está diseñado para ofrecer un rendimiento superior en las condiciones más adversas.

Neumáticos de invierno | Pirelli

M+S no es suficiente

Si estás pensando en enfrentarte al invierno con neumáticos M+S, piénsalo dos veces. Aunque son una mejora respecto a los neumáticos convencionales, no están diseñados para sustituir a las cadenas ni a los neumáticos de invierno con el sello 3PMSF. Para garantizar tu seguridad (y tu bolsillo), lo ideal es que a la hora de elegir neumáticos no te dejes guiar únicamente por los consejo de tu cuñado. Es fácil encontrar neumáticos que además del sello M+S cuentan también con el 3PMSF. Y la diferencia de precio será inferior a la de la multa que podrías llevarte por no tener las cadenas en una situación en que sean obligatorias. Y ya ni hablar del valor en comparación con tu propia seguridad.