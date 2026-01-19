Peugeot llena la ciudad de gatitos para vender el 308: 30 gatos reales y mucha IA

Peugeot acaba de lanzar una campaña global para el 308 que es probablemente lo más adorable (y extraño) que verás este año en publicidad de coches. Han creado un spot de 60 segundos llamado "Kittens" donde el 308 aparece como un león dominante en medio de una ciudad llena de gatitos que representan a los coches de la competencia. La metáfora es clara: el 308 es el rey de la selva urbana, rodeado de rivales pequeños, monos y menos imponentes, con el permiso del nuevo 208 GTI eléctrico, claro está.

Lo interesante es cómo lo han rodado. No es todo CGI ni animación digital: el spot se filmó en un set en miniatura hecho completamente a mano con 30 gatitos reales haciendo de actores. Sí, 30 gatos intentando seguir instrucciones en una ciudad de juguete construida a escala felina. Si alguna vez has intentado que un gato haga algo que tú quieres, sabrás lo épico que debe haber sido este rodaje.

Julien Martorell, exintegrante del dúo Julien & Quentin que dirigió el anuncio a través de Hamlet, lo explica así: "Desde el principio, nuestra apuesta fue arriesgada pero esencial: trabajar con gatitos reales. Los que hacen tonterías en internet, los adorables, los que tienen esa cualidad indescriptible que no se puede fingir". Construyeron todos los sets en Polonia a escala felina y rodaron las escenas del coche en Varsovia. El nivel de detalle del equipo de arte fue brutal.

Gatos reales primero, IA después para los detalles imposibles

La parte complicada vino durante el rodaje. Como explica Martorell: "Tuvimos que ser pacientes y dejar que nuestros actores peludos hicieran lo suyo (¡o no lo hicieran!)". Cualquiera que haya trabajado con animales sabe que no siguen guiones ni hacen tomas perfectas a la primera. Los gatos hacen lo que les da la gana, cuando les da la gana. Así que el equipo tuvo que armar el spot con mucha paciencia y probablemente cientos de horas de metraje de gatitos ignorando completamente las instrucciones.

Pero aquí es donde entra la magia moderna: después de rodar todo con gatos reales, usaron inteligencia artificial y herramientas de postproducción para mejorar el resultado final. "Una base real primero, luego detalles imposibles de lograr a mano", resume Martorell. Es decir, los gatos son reales, la ciudad en miniatura es real, pero luego la IA ha pulido, mejorado y añadido detalles que habrían sido imposibles de conseguir solo con el rodaje.

Este enfoque mixto (vida real + IA) es cada vez más común en publicidad, pero Peugeot lo ha usado de forma inteligente: partir de algo auténtico y tangible (30 gatitos adorables en una ciudad de juguete) y luego potenciarlo digitalmente. El resultado es un anuncio que se siente real y cálido, pero con un acabado pulido y profesional que solo la tecnología puede dar.

La metáfora felina del 308 como león entre gatitos

La idea creativa es simple pero efectiva: posicionar al 308 como un león (literal, es el símbolo de Peugeot) en medio de una ciudad de coches más pequeños representados por gatitos. Es una forma divertida y memorable de decir "nuestro coche es superior" sin caer en el típico spot aburrido de coches deslizándose por carreteras vacías con música épica de fondo.

Los gatitos aportan esa "cualidad indescriptible" que menciona Martorell: ternura, simpatía, viralidad potencial. La gente adora a los gatos en internet (incluso yo, que no les tengo aprecio, caigo a veces), así que usar 30 de ellos en un anuncio prácticamente garantiza atención y compartidos en redes sociales. Es marketing inteligente disfrazado de monada felina.

La campaña se va a difundir en televisión, prensa, digital, impresión y canales CRM en toda Europa. Peugeot está apostando fuerte por este enfoque creativo para destacar en un mercado saturado de anuncios de coches que todos parecen iguales. Y probablemente funcione: es difícil olvidar un anuncio con 30 gatitos correteando por una ciudad en miniatura mientras un 308 se pasea como si fuera Simba en El Rey León.

Peugeot ha conseguido algo difícil: hacer un anuncio de coches memorable, divertido y visualmente impactante usando gatos reales, sets hechos a mano y un toque de IA para el acabado final. Es el tipo de publicidad que funciona porque no intenta venderte el coche a martillazos, sino que te entretiene primero y te deja el mensaje de forma sutil. Y si de paso te entra la necesidad de ver el spot cinco veces seguidas porque los gatitos son adorables, pues misión cumplida.