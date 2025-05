Este truco de TikTok para el limpiaparabrisas te puede costar un buen disgusto

TikTok es un lugar. Hay de todo, desde bailecitos hasta trucazos caseros, y hay uno que se ha hecho popular para el limpiaparabrisas: echar jabón de platos mezclado con agua al depósito del líquido. La idea es simple: es barato, lo tienes en casa y, en teoría, limpia mejor que el agua sola. Hay ya vídeos con millones de vistas lo venden como una solución mágica para quitar bichos y suciedad del parabrisas. Pero ojo, porque este apaño de cocina puede salirte caro. ¿Por qué? Pues mira, te contamos.

¿Qué hace el jabón de platos en tu depósito?

El jabón de platos, tipo Fairy, está hecho para cortar la grasa en los cacharros de la cocina. Si lo mezclas con agua y lo echas al depósito del limpiaparabrisas, sí, puede quitar restos de bichos o mugre pegada en el cristal. El problema viene después. Este jabón no está pensado para evaporarse sin marcas ni para pasar por las finas boquillas de un coche. El jabón de platos deja un residuo jabonoso que se queda en el parabrisas, las gomas de las escobillas y hasta dentro del sistema.

Ese residuo tiene consecuencias:

Rayas y película en el cristal : Al secarse, deja una capa fina que parece suciedad y reduce la visibilidad, sobre todo con el sol de frente o de noche. Hay pruebas de talleres que confirman que esta película no se va fácil ni con más agua, y puede obligarte a limpiar a mano.

: Al secarse, deja una capa fina que parece suciedad y reduce la visibilidad, sobre todo con el sol de frente o de noche. Hay pruebas de talleres que confirman que esta película no se va fácil ni con más agua, y puede obligarte a limpiar a mano. Atascos en el sistema : Las boquillas y la bomba del limpiaparabrisas son piezas pequeñas y delicadas. El jabón es más viscoso que el líquido específico, y puede formar depósitos que las taponen. Arreglarlo cuesta entre 50 y 100 euros si se obstruye la bomba, según los talleres españoles.

: Las boquillas y la bomba del limpiaparabrisas son piezas pequeñas y delicadas. El jabón es más viscoso que el líquido específico, y puede formar depósitos que las taponen. Arreglarlo cuesta entre 50 y 100 euros si se obstruye la bomba, según los talleres españoles. Daño a las escobillas: Las gomas de los limpiaparabrisas no están hechas para trabajar con jabón. Con el tiempo, el residuo las endurece o las desgasta antes, y cambiarlas te sale por 20-40 euros el par, dependiendo de la marca.

Por no hablar de la cal del agua en algunas zonas de España, que obstruye todavía más las boquillas y componentes.

Y si vives en un sitio frío, suma otro problema: el jabón de platos no tiene anticongelante. En invierno, esa mezcla puede helarse en el depósito o las tuberías, y si revienta algo, el disgusto sube a cientos de euros. Y créelo, las tuberías de goma del líquido petan en nada.

¿Por qué el líquido específico sí funciona?

El líquido limpiaparabrisas de verdad (el que compras en la gasolinera por 3 ó 5 euros) lleva alcohol (metanol o etanol), detergentes suaves y a veces anticongelante. Está formulado para evaporarse rápido, no dejar restos y fluir sin problemas por el sistema. Las marcas como Michelin o Prestone explican que sus productos evitan la corrosión en las piezas metálicas y plásticas del coche, algo que el jabón de platos no hace. De hecho, algunos jabones tienen sales que, con el tiempo, pueden oxidar algunos componentes.

En TikTok te dicen que con un chorrito de Fairy y agua te ahorras dinero, pero no cuentan que un litro de líquido bueno cuesta menos que una reparación o un cristal rayado. Y si el residuo te pilla en carretera con lluvia y visibilidad chunga, el riesgo no tiene precio.

La experiencia real lo confirma

Los foros están llenos de conductores que han probado el truco y se arrepienten. Más de uno cuenta que, tras usar jabón de platos, su parabrisas quedó “como empañado” y tuvo que gastar en un limpiacristales profesional para quitarlo. Otro tuvo que desmontar las boquillas porque se atascaron tras un mes. En España, los talleres advierten que ven más averías en sistemas de limpieza por “experimentos caseros” que por desgaste normal.

El veredicto: no te la juegues

El truco de TikTok del jabón de platos suena práctico, pero es un mal negocio. Por ahorrarte un par de euros, te arriesgas a dejar residuos que joroban la visibilidad, atascos en el sistema y un desgaste extra que no te merece la pena. El líquido limpiaparabrisas específico no es caro y está hecho para el coche, no para los platos. Si quieres un truco de verdad, mezcla agua destilada con un poco de alcohol isopropílico (70%) en verano, que es barato y sin residuos, pero deja el Fairy en la cocina. Este TikTok viral te puede costar un disgusto, y no solo económico: en la carretera, ver bien es lo primero.