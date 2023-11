Este SUV de 160 € al mes y bien equipado no es el más moderno, pero sí una compra razonable a finales de 2023

Para una importante mayoría, el SUV es el coche más lógico gracias a su versatilidad, pero su masificación hace complicado decantarse por uno. Es ahí donde entra en juego el SEAT Ateca, un SUV que, sin ser ni mucho menos el más moderno del segmento, sigue siendo una compra interesante, y más cuando puede acabar en nuestro haber por 160 euros al mes.

Afortunadamente, esta oferta no se acoge a una financiación como tal, sino a lo que SEAT ha bautizado como SEAT Flex. Estamos ante un sistema multiopción que nos permite, una vez finalizado el periodo acordado, escoger entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo o quedárnoslo.

Seat Ateca | SEAT

Ahora bien, que dicho sistema resulte más interesante que una financiación al uso, no exime al SUV español de asociarse a una configuración concreta. Tal es así, que debemos decantarnos, nos guste o no, por el acabado Reference XM y por el motor 1.0 TSI. Es decir, el maridaje más básico, pero no por ello despreciable.

Y es que así lo deja patente de la mano de un equipamiento de serie bastante generoso conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, asientos delanteros con ajuste en altura, ayuda al aparcamiento, cuadro de mandos digital de 8 pulgadas y pantalla táctil de 8,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Seat Ateca | SEAT

Aunque bien es cierto que el motor puede quedarse algo escaso a la hora de realizar viajes por autopista, destaca por sus bajos consumos. Estamos hablando de un tres cilindros de 1.0 litros sobrealimentado por turbo que produce 110 CV y 200 Nm de par, cifras que se gestionan por medio de una caja manual de seis relaciones. No, no serás el más rápido, pero el SUV español destaca con este motor por ofrecer un consumo combinado de 6,1 litros a los 100.

Pero, ¿qué condiciones implica el sistema SEAT Flex? Primero afrontar una entrada de 5.612,53 euros, pago que nos dará acceso a 36 cuotas de 160 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 7,5%, un TAE al 9,25% y una comisión de apertura de 685,10 euros.

Sin lugar a dudas, el punto álgido de esta oferta reside en la posibilidad de quedarnos el coche, devolverlo o empezar otro contrato con un nuevo modelo. Aunque eso sí, en caso de optar por la primera opción es necesario asumir una última cuota de 18.059,10 euros, provocando que el precio total a plazos sea de 30.116,72 euros.