Este motor V8 de 7,3 litros tiene más de 1.000 CV, se llama Megazilla, y solo el motor y cuesta más que una Ford Ranger

¿Has oído hablar de los crate engines? Son motores nuevos y completamente ensamblados que puedes recibir en casa en una caja, como si se tratase de un pedido que haces en rebajas en tu plataforma de ecommerce favorita. El Megazilla 2.0 es el último lanzamiento de Ford que, si lo pides, vas a esperarlo en casa cual niño el día de Reyes.

Un V8 de 7,3 litros que supera los 1.000 CV de potencia y que llega con un sobrealimentador Whipple de 3.0 litros de sexta generación. Una auténtica bestia de la que todavía no conocemos su precio, pero sabemos que va a superar ampliamente los 20.000 euros.

Ford Performance Megazilla 2.0 | Ford Performance

Así es el potente Megazilla 2.0

El Megazilla 2.0 es un V8 de 7,3 litros que se basa en el motor que Ford utiliza en sus pick-ups de la gama Heavy Duty. En su configuración atmosférica, entrega 430 CV de potencia. Para esta versión, Ford ha incorporado componentes internos forjados, un cigüeñal de hierro, culatas pulidas y muelles de válvulas reforzados.

Sin embargo, su punto fuerte (y más destacado) es el sobrealimentador Whipple de 3,0 litros de sexta generación, que es capaz de superar ampliamente los 1.000 CV de potencia. El Megazilla 2.0 ofrece una cilindrada de 7,3 litros, aunque este compresor tan brutal la aumenta (de forma virtual) hasta los 10,3 litros y es lo que explica que desarrolle esta potencia.

Ford Performance Coyote | Ford Performance

¿Es legal?

Sentimos decirte que no, al menos en carretera. El Megazilla 2.0 está diseñado para contextos de alto rendimiento, como competición o eventos en circuitos cerrados. Sin embargo, no se puede circular con él por una vía pública porque no cumple con la normativa de emisiones.

Ford Performance reconoce que es un propulsor destinado a su uso fuera de carretera y en entornos controlados. Para circular, la marca estadounidense tiene una alternativa basada en el motor Coyote de 5,0 litros, el que monta el Mustang Dark Horse. Está equipado con el mismo sobrealimentador Whipple, pero entrega 811 CV y 834 Nm de par motor.

Y lo más importante: a diferencia del Megazilla 2.0, sí que cumple con las normativas de emisiones y es un bloque apto para vehículos de calle.

Ford Performance Time Trials -2018 | Centímetros Cúbicos

Precio y disponibilidad

Ford todavía no ha confirmado el precio oficial del Megazilla 2.0, pero evidentemente va a superar a su predecesor atmosférico, que se vendía por 22.995 dólares (unos 22.000 euros al cambio). Sin embargo, es lógico que esta versión mejorada supere con creces esa cifra, tanto por las mejoras internas como por el supercargador que incorpora.

Por ponerlo en perspectiva, un Ford Ranger nuevo tiene un precio de salida que ronda los 26.000 euros. Por tanto, todo apunta a que el motor Megazilla 2.0 va a estar muy por encima. La idea es que esté disponible para su compra, junto con el Coyote, en el cuarto trimestre de 2025, y será entonces cuando saldremos de dudas con su precio definitivo.