Este domingo, en CC: repasamos el futuro y el pasado de Jaguar y probamos los nuevos DS Nº4, Ebro S700 y Kia EV2

Hemos llegado al futuro y estamos -querámoslo o no- a la era eléctrica. Por eso este domingo, 19 de abril en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h.) hablaremos de Jaguar, una marca que no olvida su herencia y su viaje a lo largo del tiempo.

Algo muy simbólico es el desarrollo de la versión eléctrica del E-Type: diseño clásico pero con tecnología moderna cero emisiones, mientras que el prototipo que anticipa el futuro ultra-lujoso y eléctrico de Jaguar se llama Type 00.

“Copiado de nadie” usa materiales como latón, piedra y tecnología oculta. E introduce pantallas retráctiles y “cápsulas de ánimo” que modifican el ambiente. Sus números impresionan: 1.000 caballos, carga ultrarrápida en 15 minutos y más de 700 kilómetros de autonomía.

Jaguar E-Type eléctrico | Centímetros Cúbicos

Un concepto que inspira y da paso al proyecto “X900”, un GT eléctrico de cuatro puertas de diseño vanguardista y altas prestaciones. Un coche que protagoniza el futuro más inmediato de la marca, que vuelve a romper moldes con una creación completamente disruptiva.

De hecho, el enigmático modelo final y su nombre definitivo se desvelarán este verano, suponiendo el pistoletazo de salida del “reinicio” de esta nueva era Jaguar.

No dejamos los eléctricos, porque hablaremos de otra marca mítica, bueno, más bien modelo convertido en marca. Y es que en 2014, DS, se convirtió en una marca independiente que sigue la tradición de innovar con tecnología y diseño que empezó hace 70 años. Su última apuesta se llama DS Número 4.

DS Nº4 | DS Automobiles

Un envoltorio bonito puede hacer que viajar en un coche eléctrico tenga algo de arte. Y eso busca el DS Número 4.

Y seguiremos con marcas míticas, como Ebro, que ha tenido un relanzamiento rápido y con una gama de modelos para todas las necesidades de la mano de fabricantes chinos. Esta vez, vamos a subirnos en el S700, uno de los SUV medianos que más miradas está acaparando en el mercado. Que ahora llega con tecnología híbrida.

Volveremos a los coches eléctricos para hablar de Kia, ya que la marca coreana ha dado un empujón muy grande a su oferta de modelos EV en los últimos años.

Hemos tenido la oportunidad de probar prácticamente toda su gama cero emisiones. Este domingo, nos ponemos al volante del que quizás sea su modelo más importante hasta la fecha, porque ha nacido para ser asequible y llegar a un gran abanico de clientes. Hablamos del nuevo EV2.