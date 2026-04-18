Así es el todoterreno eléctrico chino con cuerpo de culturista que se mueve veloz como una pluma

Dongfeng es uno de los conglomerados automovilísticos chinos que está intentando hacerse hueco en Europa. Si se tratara de hacerlo luchando cuerpo a cuerpo contra otros coches, tendría mucho ganado porque cuenta con un modelo enorme, imponente, que se pasa el día en el gimnasio, y que tiene un nombre que responde a su vigorexia, el M Hero I.

Es un todoterreno de 4,98 metros de largo, 2,08 de ancho, 1,93 de alto y 2,3 de espacio libre sobre el suelo, cualidad fundamental en este tipo de coches que se van a enfrentar a los caminos más insospechados e irregulares. El M Hero I los puede afrontar sin problemas porque tiene cualidades de sobra, por ejemplo, permite seleccionar el tipo de terreno en el que transita para que la suspensión se adapte.

M Hero | M HERO

Gran catálogo tecnológico

Es un coche muy estable y robusto, irrompible como aquellos Nokia de principios de siglo, protegido por todos lados sin renunciar a un diseño muy característico, muy sobrio, parece un vehículo enfadado cual portero de discoteca en una noche complicada. En el interior, es generoso en espacio, tanto para sus cinco pasajeros como para la carga gracias a un maletero de 452 litros.

Además, el habitáculo es un lujoso, con techo solar de cristal delantero y trasero, asientos de cuero premium, volante multifunción de aluminio y cuero, y un sistema de sonido de16 altavoces con subwoofer. De tecnología puede presumir. Cuenta con pantalla táctil de 15,6 pulgadas para el sistema de entretenimiento, conexión WiFi con tarjeta Sim integrada, base de carga inalámbrica, reconocimiento fácil para arrancar el coche o actualizaciones automáticas de software.

M Hero I | M Hero

Su batería no lo hace muy off-road

La motorización está lista para subir cualquier Everest que se le ponga por delante al M Hero I. Es 100% eléctrica ysuma 1.088 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 4,2 segundos y una velocidad máxima de 195 km/h. Este propulsor está vinculado a una tracción total con sistema de control de descenso y una transmisión automática de una única velocidad.

Eso sí, en todos esos terrenos inhóspitos en plena naturaleza para los que está preparado el M Hero I, dudamos que haya estaciones de recarga. Por eso, sus 408 kilómetros de autonomía se quedan cortísimos. Igualmente, hablamos de un todoterreno de lujo, de altísima gama, en la cima del mercado, y hay que pagarlo. Su coste parte de 158.037 euros y es muy posible que necesites añadir al carrito un extensor de autonomía.