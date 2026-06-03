La mejor alternativa al Mercedes EQA es de Skoda: un eléctrico con 700 km de autonomía con mucha seguridad

No necesitó un largo período el Skoda Elroq para asentarse en el mercado desde su lanzamiento. De impacto inmediato, caló profundo en los conductores europeos a lo largo del 2025 –su primer año completo– y su actualidad en España no es la excepción.

Ahora mismo, con 1.000 unidades comercializadas en el acumulado anual, este SUV compacto checo ocupa un lugar en el top 10 de modelos totalmente eléctricos y representa una amenaza real para el Mercedes EQA, rival de segmento con el que disputa una suerte de minuto a minuto en cantidad de matriculaciones.

Skoda Elroq | Skoda

Estamos ante un C-SUV de altos valores. El primero es su relación precio-calidad. Tomando como referencia la versión de entrada, te permite financiarlo y rebajar su valor a 28.600 euros. A cambio te llevas un cinco plazas con casi 600 km –592 km, siendo preciso– de autonomía para su uso en ciudad. La seguridad es otro de sus pilares comprobados: una vez estrenado en la línea de montaje, pasó por las pruebas del Euro NCAP y se retiró con cinco estrellas. Digamos que no sorprende: si por algo se caracteriza desde hace años la marca es por dotar a sus vehículos de altos estándares.

Skoda Elroq: con tracción total y casi 700 km de autonomía

No conforme con la más alta calificación, y respecto de sus más recientes novedades, ahora incluye mediante actualización por software un esquema de asistencias más complejo, sumado a una serie de funciones asociadas a la practicidad, la tecnología y la carga bidireccional.

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No esperes, eso sí, la clásica tracción delantera. De eso se ocupa el flamante Skoda Epiq, primer modelo 100 % eléctrico con propulsión del eje delantero. Al Elroq, como al EV restante –el SUV mediano Enyaq– le corresponden versiones con potencia a las ruedas traseras o bien una faceta de tracción a las cuatro ruedas destinada al acabado tope de gama RS. En este caso, mayor desempeño no significa pérdida de eficiencia. Todo lo contrario: al incluir la batería superior de 82 kWh de capacidad para alimentar la motorización dual, este Elroq deportivo lleva la autonomía urbana a casi 700 km.