Este domingo, en CC: llega el Raval, lo último de Cupra para democratizar el eléctrico con sello español

Este domingo, 12 de abril, Cupra será protagonista en una nueva entrega de Centímetros Cübicos (Antena 3 - 09:45h.). Y es que la marca de Martorell ha tenido una evolución impresionante.

Con tan solo tres años de vida comenzó su andadura en la electrificación con el Born y, en 2024, llegó su segundo coche eléctrico: el Tavascan.

Y ahora este 2026 aterriza el Cupra más esperado para los amantes de los coches eléctrico. El Raval quiere democratizar la movilidad eléctrica a un precio asequible, pero sin renunciar al ADN de la marca deportiva española.

Saldremos de españa para viajar a Japón, porque de allí llega nuestro siguiente protagonista, que no es nuevo, pero ha recibido una importante actualización, hablamos del Lexus RZ.

Y es que el RZ fue el primer coche de Lexus concebido para ser 100% eléctrico. Ahora, se han introducido innovaciones que se traducen en mayores autonomías eléctricas, optimización de recargas y una tecnología futurista que supone un paso más en sensaciones…

De las novedades, a la competición, porque hemos asistido al primer E-Prix de la Fórmula E en el Circuito de Madrid Jarama-Race. En el programa anterior, Juanjo os contó todas las peculiaridades de esta carrera. En este, mostraremos qué se siente al vivirla desde dentro, con el equipo Porsche.

También viajaremos hasta Ibiza para para probar el nuevo Renault Twingo. Nos pondremos a los mandos de un eléctrico muy urbanita con ganas de comerse la carretera y llamar la atención allá por donde pase… Porque es el revival de un icono del diseño…

No faltarán a la cita las últimas novedades en formato breve y un repaso a los World Car Awards 2026.