Este coche se convierte en la compra más rentable del 2025, aunque puede que no esté al alcance de todos

Hemos esperado a entrar en el sprint final del año para que se produzca una de las mejores compras del año, incluso la mejor, en el sector del automóvil. Ha tenido lugar en una subasta de Sotheby’s en Dubai, y el precio final es irrisorio para un coche tan exclusivo que solo existen 12 unidades en todo el mundo.

Hablamos de un Bentley Bacalar, modelo presentado en marzo de 2020. Es un descapotable de elegancia exquisita pero con aire de espíritu deportivo, con carrocería en color Memphis Red con detalles en negro brillante y llantas de 22 pulgadas con un dibujo en estrella distinto a los habituales. En concreto, el coche subastado fue el quinto de los 12 Bacalar producidos en la histórica fábrica artesanal de Bentley, Mulliner.

Bentley Bacalar | Sotheby's

Superior a 2 millones de euros

Cuando salió de allí hace poco menos de cinco años, su valor era de más de 2 millones de euros. Fue adquirido por un ricachón que reside en Mónaco y que ha recorrido 1.131 kilómetros con este Bentley Bacalar hasta llegar a manos de Sotheby’s. La afamada casa de subastas y el propietario del coche podían esperar que el valor del coche descendiese algo a pesar de su exclusividad. Al final, no es un modelo histórico y ya ha sumado más de 1.000 kilómetros.

Lo que Sotheby’s ni el propietario podían imaginar es que su precio final supusiese pérdidas millonarias al vendedor. Se quedó en poco más de 800.000 euros, lo que supone una enorme ganga para el comprador que se ha hecho con este Bentley Bacalar por un 60% menos de su valor inicial. Se trata de una gran inversión porque seguramente que consiga revenderlo por bastante más en una década o menos.

Bentley Bacalar | Sotheby's

Estado de forma asegurado

Quizá piense que sea tan barato por fallos mecánicos. Para nada, en agosto de 2025 pasó un proceso de mantenimiento en la fábrica francesa de Bentley Mougins para asegurar el óptimo estado del vehículo. Este modelo, por cierto, tiene un motor W12 de 6 litros que concede 650 CV de potencia, alcanzando los 321 km/h de velocidad máxima y acelerando de 0 a 100 en 3,5 segundos.

La bestialidad de sus prestaciones contrasta con la estética más sosegada de su habitáculo, diseñado para asegurar comodidad y lujo. Lo más increíble del habitáculo son los acabados en madera Vavona obtenida en una vieja secuoya, o los detalles en piel Linen. Ahora debe preguntarse si con 800.000 euros en el bolsillo y la posibilidad de comprar este Bentley Bacalar del que existen solo 12 unidades, si usted hubiera dejado pasar la oportunidad.