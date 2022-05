Estas son las 8 normas más extrañas repartidas por el mundo y… que tienen multa

Más información 5 indicaciones con los brazos que puedes realizar desde tu coche

Por norma general siempre estamos atentos a las novedades en lo que a normativa se refiere de nuestro país, algo lógico porque al final es por donde solemos circular. Sin embargo, echar la vista a otros países no solo puede resultar curioso, sino también sorprendernos. Es por ello que hoy os traemos las 8 normas más extrañas que tienen su correspondiente multa.

Sí, en general son extrañas, pero algunas de ellas tienen bastante lógica y podrían tener cabida perfectamente en España. Sin embargo, hay otras cuentas a las que se les encuentra más bien poco sentido, pero si están vigentes será por algo.

1. Conducir con el coche sucio en Dubai tiene multa

Aunque bien es cierto que en muchas ocasiones podemos pensar que llevar el coche sucio es un problema meramente estético lo cierto es que no. Y esto lo tiene muy claro Dubai, donde conducir con el coche muy sucio puede conllevar una multa ya que uno se arriesga a perder visibilidad por la luna, no poder usar los faros correctamente o que las autoridades no puedan identificar bien a un vehículo.

2. Si estás sobrio como copiloto pero el conductor está borracho, la multa también es para ti

Esta ley existe en Japón, y lo cierto es que tiene bastante lógica. Y es que aunque nuestro grado de alcohol como copilotos sea cero, si el conductor supera la tasa máxima permitida también se nos aplicará una multa a nosotros. ¿Por qué? Pues porque estamos permitiendo que una persona ebria conduzca.

3. No, no conduzcas con una venda en los ojos

No sabemos a quién diantres le podría parecer una buena idea conducir con una venda en los ojos, pero en Alabama, Estados Unidos, existe una ley que expresamente lo prohíbe, por lo que entendemos que en algún momento alguien decidió ponerse una venda en los ojos y conducir.

4. Puedes llevar un gorila en el coche, pero como copiloto

Si por algún casual tiene que ir un gorila en el coche contigo y vives en Minnesota, Estados Unidos, estás de suerte, ya que puedes llevarlo. Aunque ojo, porque la ley indica que solo puedes hacerlo si este va de copiloto por alguna extraña razón. Suponemos que alguien llevó uno en el asiento trasero y acabó la cosa mal…

5. Ni se te ocurra llevar a tu perro en la baca

Ya sabemos que el mejor amigo del hombre está considerado como un miembro más de la familia, pero parece ser que en Alaska, Estados Unidos, lo tienen mucho más presente que aquí. Y es que ni se te ocurra llevar a tu perro en la baca del coche, ya que te puede caer una buena multa. Por desgracia si existe esta ley quiere decir que alguien decidió hacerlo.

6. Revisa que no haya nadie debajo del coche antes de arrancar

No es algo ilógico, especialmente para reducir riesgos de terrorismo o accidentes. Y es que en Dinamarca es obligatorio mirar debajo del coche antes de emprender la marcha, y de no hacerlo y que un agente de la ley sea testigo, nos enfrentaremos a una multa.

7. Tienes que llevar tu propio alcoholímetro en el coche

Esta ley existe en Francia y, al igual que es obligatorio el chaleco reflectante, también lo es el alcoholímetro. Lo cierto es que es por un tema de medioambiente, ya que de esta forma se ahorran boquillas y se evita generar más plásticos innecesariamente. Y sí, de no llevarlo podemos recibir una multa.

8. No laves el coche con ropa interior usada

Por último pero no por ello menos importante, en San Francisco, Estados Unidos, existe una ley que prohíbe lavar el coche con ropa interior usada en la vía pública, en tu casa puedes hacer lo que quieras. Pero tranquilo, ya que si son unos calzoncillos recién sacados de la lavadora no hay problema.

