5 indicaciones con los brazos que puedes realizar desde tu coche

Más información Cómo interpretar las señales de los agentes de tráfico

Seguro que, en alguna ocasión, circulando con tu coche, éste te ha alertado de que alguna bombilla se ha fundido, de que algún elemento luminoso del vehículo no funciona correctamente y, por tanto, no ilumina la carretera. Todos sabemos que los elementos luminosos de nuestros coches están diseñados para que el resto de usuarios de la vía perciba nuestra presencia o sepa cuáles son nuestras intenciones con la suficiente antelación, pero cuando éstos fallan, debemos actuar rápido y seguro.

No son muchos los conductores que conocen que es posible realizar indicaciones con los brazos en caso de que los sistemas de iluminación del coche fallen, y que realizar estas indicaciones es perfectamente legal. Se trata de gestos sencillos que pretenden anticipar nuestras acciones al volante, manteniendo así un cierto margen de seguridad. De cualquier manera, desde Centímetros Cúbicos te recomendamos que soluciones lo antes posible el fallo en caso de que algún elemento de iluminación de tu vehículo haya fallado, recordándote también que no está permitido, por ejemplo, circular de noche o en condiciones de baja visibilidad con un vehículo que no dispone de luces de cruce.

5 gestos con los brazos que debes conocer

- Giro a la izquierda: para indicar un giro a la izquierda debes sacar tu brazo izquierdo por la ventanilla con la palma de la mano apuntando hacia el suelo. No hace falta moverlo.

- Giro a la derecha: en caso de querer indicar un giro a la derecha debes sacar el brazo izquierdo por la ventanilla y apuntar hacia arriba girando 90º el antebrazo. Nunca se debe realizar esta indicación con el brazo derecho ni a través de la ventanilla del lado derecho.

- Marcha atrás: si tienes intención de circular marcha atrás, puedes indicarlo al resto de usuarios de la carretera con el brazo izquierdo. En este caso debes mantener el brazo estirado y la palma de la mano girada hacia atrás.

- Disminución de la velocidad: si quieres frenar o reducir la velocidad de circulación, puedes indicar que estás realizando este acto agitando el brazo de arriba a abajo, siempre manteniéndolo paralelo a la carretera. Es un gesto que seguramente hayas visto realizar, por ejemplo, a los agentes de Tráfico en más de una ocasión.

- Ceder la prioridad: en caso de que desees indicar que cedes la prioridad de paso o que un vehículo que circula detrás de ti puede adelantarte, puedes indicarlo con el brazo izquierdo, agitándolo de atrás hacia delante con movimientos cortos y rápidos.

Te puede interesar... Cómo interpretar las señales de los agentes de tráfico