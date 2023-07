Ya están aquí: el primer coche volador despegará en 2025 inspirado en 'Regreso al Futuro'

"Hey, Doc. No tenemos suficiente carretera para ir a 140 km", afirmaba Marty McFly. "¿Carretera? A donde vamos, no necesitaremos carreteras", respondía 'Doc'. Si has visto la trilogía de 'Regreso al Futuro' probablemente recuerdes esta conversación entre sus dos protagonistas. De esta forma es como imaginaban en los años 80 que serían las cosas hoy en día.

Nada más lejos de la realidad. En pleno 2023 aún veíamos lejana la idea de ver un coche volador pese a los múltiples intentos de las compañías para fabricarlo. Sin embargo, la espera ha llegado a su fin. Alef Aeronautics ha diseñado el primer vehículo que puede volar: el Alef Model A. Este modelo ha obtenido incluso el certificado de aeronavegabilidad de la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos).

Alef Model A: primer coche volador | Alef Aeronautics

La entidad Alef Aeronautics nace en octubre de 2015. Fecha que coincide con el viaje que realizó McFly al futuro. Ese mes cuatro amigos decidieron formar una empresa con la intención de crear este primer automóvil volador. Tan solo un año después, en 2016, se construyó el primer prototipo en una escala menor. En 2018, se llevó a cabo la puesta a punto con el primer "esqueleto" de tamaño completo que confirmó los cálculos.

El objetivo principal era fabricar un coche que pudiera volar sin necesidad de espacio para despegar. Algo que consigue con un despegue vertical. No solo se quedaban ahí sus pretensiones. También querían permitir unos desplazamientos más rápidos, seguros y silenciosos que aliviasen el tráfico en las zonas urbanas.

El Alef Model A no solo puede circular por aire. También puede hacerlo por tierra. Cuenta con una autonomía de 320 km por carretera y de 177 km por los cielos. Además, su mecánica es 100% eléctrica con capacidad para dos pasajeros. Su precio: 300.000 dólares, es decir, unos 270.000 euros. Este Model A acumula 440 reservas y se pretende poner a la venta para el público en 2025.

Las hélices se esconden bajo la carrocería, permitiendo ahorrar espacio, aportando mayor seguridad y amortiguando el sonido. Además, el habitáculo de mando gira adaptándose a la posición de vuelo. Los sistemas de seguridad del Model A se han aumentado notablemente y funcionan controlados por un chequeo constante. No solo eso, también incluye un paracaídas automático integrado.

Pero Alef Aeronautics tiene planes aún más ambiciosos. Desde la entidad aseguran que se encuentran trabajando ya para la creación de un Model Z. Un modelo más grande, con capacidad para cuatro personas, con más aútonomía, 645 km por tierra y 320 km volando.