El truco que mejora la seguridad de los espejos retrovisores por pocos euros

Muchos de los accidentes en la carretera están provocados por una mala utilización de los espejos. A veces la causa no es su mala calibración, sino que los espejos no han sido suficientes para mostrarnos el peligro. El famoso punto ciego entra en juego: Cualquier objeto, vehículo, moto o persona que esté en esa zona, no se puede ver, lo que se convierte en una situación potencialmente peligrosa.

Algunas veces esta solución puede ser obligatoria si así nos lo hacen saber en el examen psicotécnico, para conductores con ciertos problemas de visión. Por muy pocos euros podemos mejorar la eficiencia del espejo retrovisor interior. VER VIDEO.