¿Está permitido eliminar fallos electrónicos de mi coche y pasar la ITV?

Más información Carnet de conducir virtual: así funciona

En los últimos meses se ha hablado mucho de las diferentes novedades que los exámenes técnicos de las ITV. Y es que con el paso de los años, como es lógico, los diferentes procedimientos que afectan al funcionamiento de las inspecciones técnicas han sufrido numerosos cambios, adaptándose así a las características técnicas de los vehículos que, también con el paso de los años, han adoptado nuevas formas de funcionamiento.

En las inspecciones de ITV no se trata sólo de verificar el buen estado mecánico de los vehículos, ya que, en la actualidad, un vehículo no puede ni siquiera llegar a someterse a la inspección técnica si no cuenta con una póliza de seguro obligatoria contratada, lo que permite así también asegurarse de que los conductores hacen sus "deberes" y contratan el seguro obligatorio cuando es preceptivo.

La llegada masiva de la electrónica a nuestros coches ha provocado también diversos cambios en los procedimientos de inspección de las estaciones de ITV, que ahora ya pueden controlar el funcionamiento de los diferentes sistemas anticontaminación de los vehículos más modernos a través de los puertos de diagnosis electrónica OBD, pudiendo verificar también el funcionamiento de los testigos que alertan de diferentes averías mecánicas.

¿Puedo borrar los fallos por mi cuenta?

Seguro que conoces a alguien que tiene en su poder un coche que, por la razón que sea, ha dado algún que otro problema y a la hora de acudir a la ITV tiene que lidiar siempre con alguna avería que no se esperaba o, simplemente, que no consigue solucionar a tiempo por lo que decide hacer uso de los sistemas de diagnosis OBD que se enlazan a nuestros teléfonos móviles, permitiendo así borrar los fallos justo antes de la inspección técnica y, por tanto, superar la prueba sin mayor inconveniente.

¿Está permitido hacer esto? Depende: si el fallo ha surgido hace mucho tiempo, se ha borrado y no ha vuelto a salir ni a mostrarse sin que además haya afectado al buen funcionamiento del vehículo, no hay ningún problema ya que en la práctica es lo que muchas veces se lleva a cabo también en los talleres. Sin embargo, debes tener en cuenta que si borras la avería pocos minutos antes de la inspección, o has recorrido menos de 1 km desde que has borrado el fallo y la ITV ha analizado tu coche, te vas a enfrentar a una falta grave que, directamente, supone un resultado desfavorable en la inspección técnica.

También te puede interesar: ¿Qué coches van a tener que enfrentarse a la nueva prueba de la ITV en 2022?