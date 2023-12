Está eclipsado por los SUV, pero esta berlina con consumo ridículo y enorme maletero puede ser tuya por 220 € al mes

Son muchos los que optan por el SUV a la hora de buscar un coche práctico, pero lo cierto es que siguen existiendo alternativas muy interesantes. Claro ejemplo de ello es el Skoda Octavia, berlina que en su variante 2.0 TDI de 115 CV presume de un consumo de 4,1 litros a los 100, declara 600 litros de maletero y que puede acabar en nuestro garaje por 220 euros al mes.

Claro está que esta oferta esconde un truco, pero no resulta tan terrible como muchas otras. Y es que la firma checa propone un plan de multi-opción, algo mucho menos doloroso para nuestro bolsillo que la financiación al uso, ya que nos permite escoger entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo o quedárnoslo.

Skoda Octavia | Centímetros Cúbicos

No obstante, lo que uno no puede escoger es la configuración con la que se oferta la berlina de Skoda. Así, debemos optar por el ya mencionado motor 2.0 TDI de 115 CV y por el acabado Selection, no el maridaje tope de gama pero sí uno bastante interesante.

¿Por qué? Porque, por una parte, nos encontramos con un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros LED, asientos calefactados, control de crucero adaptativo, pantalla táctil de 10 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas y climatizador bi-zona entre otros.

Skoda Octavia 2020 | Skoda

Y por otra, con un motor de cuatro cilindros y 2.0 litros turbo que desarrolla 115 CV y 300 Nm de par, aunque existe en opción el mismo motor con 150 CV. Sea como fuere, este se gestiona por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones, y permite un 0 a 100 en 10,3 segundos y una velocidad punta de 211 km/h. No, no serás el más rápido, pero te importará más bien poco cuando disfrutes de ese consumo combinado de tan solo 4,1 litros a los 100.

Pero, ¿cuáles son las exigencias de Skoda para hacernos con un Octavia por 220 euros al mes? La primera es pagar una entrada de 6.977,66 euros, desembolso que nos permitirá afrontar 48 cuotas de 220 euros. A ello debemos sumarle un TAE al 9,28%, un TIN al 7,75%, una comisión de apertura de 735,92 euros y un kilometraje anual limitado a 15.000 kilómetros.

Ahora bien, una vez finalizados los cuatro años de contrato Skoda nos permitirá escoger entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo e iniciar un nuevo contrato o quedárnoslo. En caso de elegir esta última opción, será necesario afrontar una última cuota de 16.305,59 euros, lo que provocará que el precio total a plazos sea de 34.579,17 euros.