La era eléctrica pone punto y final a dos de los Porsche más míticos y queridos, aunque hay una buena noticia

Os hablábamos en otro artículo sobre el punto y final del Audi R8 después de una larga vida entre nosotros. Pero por si no fuera suficiente, ahora aparece Porsche para confirmar lo que estaba siendo una crónica de una muerte anunciada: los 718 Cayman y Boxster dejarán de venderse en Europa en julio de 2024.

Y aunque bien es cierto que en otros continentes se seguirán vendiendo, no sucederá lo mismo en el nuestro. Esto se debe, fundamentalmente, a una nueva normativa europea de ciberseguridad que, en caso de que Porsche quisiera respetarla con su actual gama 718, tendría que rehacer ambos modelos.

Porsche 718 Cayman GTS 4.0 | Porsche

Misma situación vive el Macan de combustión, variante que también se despide en pro del nuevo Macan eléctrico que todos conocemos. De esta manera, los 718 Boxster y Cayman dejarán de venderse en unos meses en nuestro mercado, teniendo así que esperar dos años hasta que lleguen sus respectivos sucesores, los cuales serán totalmente eléctricos.

Se trata, concretamente, del Reglamento nº 155 de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de las Naciones Unidas, donde se recoge, en el punto 7.3.1 que "El fabricante contará con un certificado de conformidad del sistema de gestión de la ciberseguridad válido pertinente para el tipo de vehículo sujeto a homologación.”

Porsche 718 Cayman T y Boxster T | Porsche

Esto se traduce en una reestructuración total de los modelos de Porsche que no cumplen actualmente con la normativa, algo que no les sale a cuentas. No obstante, las variantes GT4 RS y Spyder RS se seguirán vendiendo en Europa al tratarse de ediciones especiales no sujetas a una producción estándar como tal.