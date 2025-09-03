Enyaq RS Race: Škoda se pone seria (y rápida)

¿Recuerdan cuando días atrás hablamos sobre coches eléctricos que corren sin pudor y sin caer en el aburrimiento? Pues, en aquella anterior entrega, les propusimos un contraste entre un hipercoche italiano elegante y un hot-hatch surcoreano irreverente. Un punto medio, acercándonos ya al mundo del rallye, puede ser el Škoda Enyaq RS Race.

¿Hablamos de un modelo de producción? De momento, no. ¿Su lanzamiento es una novedad? Tampoco, porque su revelación data de octubre del 2024. Sin embargo, ameritan dos cuestiones. Por lo que dan en prestaciones y dinámica de conducción, a los deportivos eléctricos se los va mirando cada vez con más tolerancia, al tiempo que los EV van proliferando en el mercado europeo. Por otro lado, el propósito de origen del Enyaq RS Race es experimental y atendiendo a las necesidades en la línea de montaje.

Digamos que, en caso de que se reactive la alerta sobre la fibra de carbono –que llegó a estar en la lista negra de los materiales considerados peligrosos por la Unión Europea por resultar nocivo en su desechado, aunque no en la producción–, la firma checa tiene en este prototipo una alternativa. Al Enyaq RS Race lo han nutrido de materiales sostenibles, que cumplen la misma función de la fibra de carbono en cuanto a ligereza y rigidez. La fibra de lino, entre ellos.

Škoda Enyaq RS Race: una invitación al cliente... si fuera de producción

Ahí hay un punto: estos materiales son desarrollados por Škoda pensando en aplicarlos a los modelos de producción. Este coche marca, entonces, un punto de partida. Pero, sin perder el enfoque, estamos ante todo frente a un coche de carreras, desarrollado por la división Motorsport, un concept car al que se le ha inyectado el espíritu de competición del Fabia RS Rally2. Caso similar al del Toyota GR Yaris, que nació heredando tecnologías que la automotriz japonesa había puesto en práctica en el Campeonato Mundial de Rally.

En este caso, la diferencia radica en que esa transferencia no se lleva a cabo entre dos coches de combustión interna, sino entre uno a gasolina –un 1.5 TSI de 190 CV– y uno cien por ciento eléctrico. Esto puede significar un atractivo para el cliente si se llegara a convertir en modelo de serie y una invitación a que se acerque al manejo de alto desempeño de un coche cero emisiones.

Si se lo compara con el Enyaq Coupé RS de producción, no hay mucho para destacar, porque comparte la misma configuración, que incluye batería de 82 kWh y los dos motores –uno para cada eje– con potencia combinada de 250 kW. Así, su velocidad máxima se mantiene en 180 km/h, pero, por su peso reducido –un prototipo que ha adelgazado ni más ni menos que 300 kg– , acelera de parado hasta los 100 km/h en menos tiempo: antes de los cinco segundos, mientras el de serie tarda 5,4.

Škoda Enyaq RS Race | Škoda

Un auténtico prototipo de carreras

Si se lo compara con su musa inspiradora más sincera, todo cambia. La conducción del Enyaq RS Race hereda el carácter del compacto que corre en la categoría Rally2, así también como la seguridad en su habitáculo: asientos Atech con cinturones de seis puntos y una jaula antivuelco de acero en cromo-molibdeno de alta resistencia y un sistema automático para extinguir el fuego en caso de incendios. Completísimo.

Como el Fabia de competición, este prototipo lleva volante de carreras y de él toma los pedales y el freno de mano hidráulico de rallye con palanca larga. Para el tratamiento que Škoda Motorsport les dio a la transmisión y la dirección se respetó su premisa de coche de carreras, mientras que para los frenos la división deportiva tomó en consideración a otro exponente de los que tampoco aburren más allá de su condición de deportivo eléctrico. Su sistema de frenos proviene del Audi e-tron GT. El Škoda Enyaq RS Race es cosa seria y nos gustaría probarlo en circuitos como el Infierno Verde.