Dos personas investigadas por utilizar los datos de un exempleado que vivía en EEUU para librarse de seis multas por exceso de velocidad

La Guardia Civil ha investigado a dos varones, de 51 y 54 años y residentes en Navarra, como presuntos autores de seis delitos de falsedad documental por identificar telemáticamente a un tercero como conductor responsable de seis infracciones graves por exceso de velocidad detectadas por radares de tráfico.

La actuación, desarrollada por agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil en La Rioja, ha permitido esclarecer unos hechos cometidos entre los años 2023 y 2026.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por un varón de 53 años, quien descubrió de manera casual que figuraba como responsable de varias sanciones de tráfico. El perjudicado, que llevaba once años residiendo en Estados Unidos, accedió a la sede electrónica de la Dirección General de Tráfico (DGT) y comprobó la existencia de dos multas pendientes asociadas a vehículos que desconocía por completo, por lo que sospechó que alguien podría estar utilizando sus datos personales de forma fraudulenta, explican desde la Guardia Civil.

A raíz de dicha denuncia, agentes del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) iniciaron diversas gestiones, en colaboración con la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja, para analizar los expedientes sancionadores tramitados a nombre del perjudicado. Estas actuaciones permitieron localizar un total de seis infracciones por exceso de velocidad en las que este último había sido identificado como el conductor.

El análisis de la documentación reveló que todos los vehículos implicados pertenecían a una misma empresa con domicilio social en la localidad navarra de Corella. Asimismo, se comprobó que dicha empresa había comunicado telemáticamente a la Administración la identidad del perjudicado como supuesto conductor responsable de las infracciones.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que el denunciante había trabajado años atrás para la citada empresa y que los responsables de las comunicaciones utilizaron sus datos personales para atribuirle las seis infracciones detectadas por los sistemas de control de velocidad.

Con esta maniobra se pretendía evitar que los verdaderos conductores asumieran las consecuencias legales derivadas de las infracciones cometidas, tanto en lo referente al pago de las sanciones económicas como a la detracción de puntos del permiso de conducción.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente. La Guardia Civil ha recordado que la identificación falsa de un conductor en un expediente sancionador puede constituir un delito de falsedad documental. El Código Penal contempla para este tipo de conductas penas que, en función de las circunstancias y de la calificación jurídica de los hechos, pueden incluir prisión y multa.