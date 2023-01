La divertida reacción de Dacia a la suscripción que exigen marcas premium para tener asientos calefactados

Por desgracia, las marcas más premium y que más te cobran por un coche están llevando a cabo una práctica cada vez más habitual. Esta no es otra que hacernos pagar una suscripción mensual para poder desbloquear un extra, tal y como los asientos calefactados. Dacia, atónita ante este escenario, ha decidido dar una cómica pero eficaz respuesta: regalar bolsas de agua caliente.

Y es que ya sabemos que los retoños de la firma rumana se caracterizan por ser humildes y austeros -aunque cada vez menos-, y resulta cuanto menos divertido que el método escogido para hacer que sus clientes tengan las posaderas calientes sea por medio del método más tradicional.

Dacia regala bolsa de agua caliente | Dacia

Pero humor a parte, lo que ha querido hacer Dacia con esta campaña es denunciar y transmitir su negativa ante que se lleven a cabo los pagos por suscripción. Y sí, es una solución simple la que propone la marca, pero realmente eficaz y que nunca te fallará, además de que es totalmente gratis.

Siendo más concretos, Dacia ha bautizado a estas como “Heated Seat Savior”, que viene a significar “Salvador del asiento calefactable”. Y lo mejor de todo es que la firma se ha preocupado de que sus clientes sepan bien cómo funciona esta bolsa, incluyendo así una guía que reza de la siguiente manera:

“Después de recoger su bolsa de agua caliente, los conductores pueden llenarla de manera segura siguiendo las instrucciones proporcionadas y, antes de ponerse en marcha, colocarla en el asiento del coche para calentarlo.”

No obstante, y antes de que nos emocionemos, esta acción publicitaria tan solo tendrá lugar en Reino Unido. Concretamente repartirán un total de 75 bolsas de agua caliente entre tres concesionarios oficiales: Brent Cross (Londres), Trinity Way (Manchester) y Fendrod Way (Swansea). Cada uno tendrá 25 bolsas, y se repartirán por orden de llegada entre el 1 y 2 de febrero por orden de llegada, estando el reparto activo desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Además, los conductores no estarán obligados a comprar nada, pero solo podrán llevarse uno por persona.