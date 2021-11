La DGT y el truco para reducir el consumo al llevar equipaje en nuestro coche

Más información El truco para saber si vas a tener que desviarte para llegar a la gasolinera

todos los viajeros que opten por el coche al ofrecer este truco, aplicable tanto en eléctricos como en coches de combustión, beneficiando especialmente a los primeros. Y es que una forma de garantizar la seguridad y una reducción del consumo en viajes es la colocación del equipaje, concretamente en el maletero.

Al fin de cuentas, debemos tener en cuenta que en un viaje de larga duración las posibilidades de sufrir un accidente aumentan, motivo por el que este consejo de la Dirección General de Tráfico también está ideado para mejorar la seguridad. A su vez, sirve también para desmontar diferentes mitos sobre dónde es el mejor lugar para colocar la carga en el coche.

A la hora de preparar un viaje, buscamos colocar nuestras pertenencias de la manera más cómoda posible, condicionado también por la cantidad de bártulos que llevemos con nosotros. Así, son muchos los que optan por una baca para poder llevar más maletas o bolsas con nosotros y no sobrecargar el maletero, algo que resulta muy lógico para garantizar una mayor seguridad.

No obstante, si sobrecargamos el maletero y llevamos una baca no solo estaremos ante un incremento del consumo por culpa de una peor aerodinámica, sino también comprometiendo a la seguridad. Y es que el lugar más lógico para cargar nuestro equipaje es el maletero, procurando no acumular demasiados objetos.

Esto ayuda a mejorar el reparto de pesos, a evitar bultos exteriores que perjudiquen la aerodinámica y a evitar el temido 'efecto elefante'. Este surge a raíz de llevar objetos sueltos en el habitáculo o un maletero demasiado cargado, lo que puede ser sumamente peligroso debido a que, en caso de accidente o frenada de emergencia, estos pueden salir despedidos y golpear a los ocupantes del vehículo a gran velocidad, ocasionando graves heridas.

Es por ello que, a la hora de realizar un viaje largo en coche, es necesario plantear bien los objetos que vamos a llevar y almacenarlos adecuadamente en el maletero, evitando así un alto consumo y velando por la seguridad de todos los ocupantes.