La DGT arremete contra aquellos que no usan el cinturón con una sanción más dura

Sin cinturón en las plazas traseras: un riesgo tan peligroso como innecesario

En la actualidad existen numerosas medidas de seguridad que quieren hacer al coche actual más cómodo y seguro. Sin embargo, algunos elementos no han cambiado desde su aparición gracias a su efectividad pura y dura, tales como el cinturón de seguridad. Pese a ello, aún son muchos los usuarios los que no hacen uso de este, motivo por el que la DGT ha aumentado de 3 a 4 la pérdida de puntos del carnet.

Y es que aunque parezca mentira que a día de hoy sea necesario seguir insistiendo con el uso del cinturón, son muchos los conductores los que prescinden de este. Es más, uno de cada cuatro fallecidos en accidentes de tráfico no hacían uso del cinturón de seguridad.

Es una cifra que realmente preocupa, puesto que estamos hablando de un elemento de seguridad imprescindible en el coche y que no requiere de ningún esfuerzo. Pero parece que un amplio número de conductores no son conscientes de que no solo puede salvar nuestra vida en caso de accidente, sino también reducir considerablemente las lesiones ocasionadas en el mismo.

Si llevamos abrochado correctamente el cinturón podremos evitar efectos tan temidos como el efecto elefante, salir despedidos en caso de accidente o colisionar con otros usuarios del vehículo. Y es que, al fin de cuentas, evitar desplazamientos brucos en el interior del coche son cruciales para salir airosos de un golpe.

De esta manera, la Dirección General de Tráfico aprovecha la nueva Ley de Seguridad Vial, que entrará en vigor en marzo de 2022, para aumentar la pérdida de puntos del carnet de 3 a 4 en caso de circular sin el cinturón de seguridad abrochado. La sanción económica se mantiene inalterada, siendo de 200 euros.

A su vez, resulta crucial llevarlo colocado correctamente, nunca retorcido y siempre por encima del abdomen. También debemos evitar las holguras y revisarlo siempre que se haya producido un accidente, así como regular la altura a nuestra posición ideal para poder garantizar su máxima efectividad.

