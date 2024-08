Desarrollan una pintura que baja la temperatura del coche hasta 12 grados

En esta época del año, una de las cosas que más incomoda a los conductores es llegar a su coche y encontrar que el interior se asemeja a una sauna. Sentarse en el habitáculo con una temperatura de hasta 70 ºC, además de ser incómodo y molesto, puede ser hasta peligroso.

Sin embargo, Nissan está llevando a cabo pruebas en el aeropuerto de Haneda, Tokio, de una pintura que promete reducir significativamente este problema. En colaboración con Radi-Cool y con el apoyo de Japan Airport Terminal Co. y All Nippon Airways (ANA), la firma nipona ha desarrollado una pintura que no solo reduce la temperatura en el interior del vehículo, sino que también mejora la eficiencia energética de sus modelos.

Pintura con metamateriales de Nissan | Nissan

La clave está en los metamateriales, materiales sintéticos con propiedades únicas que no se encuentran en la naturaleza. Estos metamateriales permiten que la pintura refleje los rayos infrarrojos y redirija la energía del sol, reduciendo así la temperatura interna del vehículo.

Con la implementación de esta pintura, se logra una reducción de hasta 12 grados Celsius en la temperatura de la superficie exterior y hasta 5 grados Celsius en el interior, en comparación con los vehículos que utilizan pinturas tradicionales.

El Dr. Susumu Miura, experto del Centro de Investigación de Nissan, lleva trabajando con su equipo desde 2021, probando más de 100 muestras para perfeccionar la fórmula. Actualmente, están evaluando una versión de 120 micrones de espesor que podría llegar al mercado en un futuro cercano.

Pintura con metamateriales de Nissan | Nissan

Además de mejorar la temperatura del coche, esta pintura tiene otros objetivos. Uno de los principales es reducir la necesidad del uso del aire acondicionado, lo que no solo mejora la eficiencia del motor, sino que también es crucial para los vehículos eléctricos, donde el consumo de batería es una de las principales preocupaciones de los propietarios.

No es tarea fácil aplicar esta nueva pintura en tu coche. La aplicación se realiza mediante una pistola rociadora que debe cumplir unos estándares mínimos de calidad. Además, ha sido sometida a rigurosas pruebas para asegurar su resistencia a la sal, los rayones, las reacciones químicas y la consistencia de color.