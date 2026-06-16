Formula 1 anuncia a Fever como nuevo proveedor oficial para la venta de entradas

Formula 1 ha anunciado que Fever, una de las principales plataformas tecnológicas globales de entretenimiento en vivo, se unirá al deporte en una asociación estratégica global a largo plazo como su proveedor oficial, para las carreras en 2027 y más allá.

Como parte del nuevo acuerdo de cinco años, Fever ofrecerá una nueva plataforma de venta de entradas para los aficionados en F1.com para la admisión general oficial, hospitalidad local y entradas para el Paddock Club, con un aspecto renovado y una tecnología más sofisticada para mejorar la visibilidad, las compras y el servicio al cliente.

A medida que la base de seguidores de F1 sigue creciendo en todo el mundo, la nueva asociación tiene como objetivo ofrecer un viaje más fluido para los aficionados que quieran asistir a las carreras en persona, mejorando la experiencia general de buscar, reservar y asegurar entradas para algunos de los más únicos, eventos más emocionantes y creativos en el deporte mundial.

El acuerdo refleja el compromiso compartido de la Fórmula 1 y Fever para desarrollar soluciones innovadoras de vanguardia que sigan mejorando la experiencia de los aficionados y la distribución global de entradas oficiales de Fórmula 1 y paquetes de hospitalidad.

Emily Prazer, directora comercial de la Fórmula 1, ha afirmado: “Para maximizar la experiencia general de los aficionados que asisten a las carreras, queremos que el viaje del consumidor sea lo más fluido y agradable posible. Tener una asociación estratégica que facilite ese proceso, cómo buscar y reservar entradas, es fundamental para que cada aspecto del deporte y su tiempo en el circuito estén a la altura de nuestras altas expectativas. Por lo tanto, estamos encantados de que Fever se una a nuestro ecosistema como proveedor oficial que seguirá elevando el listón año tras año."

Mariano Otero, SVP de Desarrollo de Negocios en Fever, agregó: "Estamos orgullosos de convertirnos en un proveedor oficial de la Fórmula 1, una de las propiedades deportivas y de entretenimiento más icónicas y con más historia del mundo.

Este acuerdo es un testimonio del papel de liderazgo de Fever como socio tecnológico global para las competiciones deportivas más renombradas y exigentes del mundo y su capacidad para ofrecer soluciones tecnológicas innovadoras a escala mundial. Hemos sido admiradores del trabajo inspirador de la Fórmula 1 para construir una base mundial de aficionados, y esperamos poder ayudar a llegar a la próxima generación de aficionados.

Plataforma líder

Fever una la plataforma tecnológica líder mundial para descubrir cultura y entretenimiento en vivo, que durante el año pasado inspiró a más de 300 millones de personas a disfrutar de las mejores experiencias en más de 40 países.

Con la misión de democratizar el acceso a la cultura y el entretenimiento en la vida real, Fever inspira a los usuarios a disfrutar de experiencias y eventos únicos —desde exposiciones inmersivas y deportes hasta representaciones teatrales interactivas, conciertos y festivales—, al mismo tiempo que ofrece a sus socios datos y tecnología para desarrollar y ampliar nuevas experiencias en todo el mundo.