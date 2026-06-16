El nuevo BMW X5 encara la fase final de desarrollo con versiones eléctrica, híbrida e hidrógeno

BMW se encuentra en la fase final de desarrollo de la próxima generación del X5. El SUV de la marca alemana está completando las últimas pruebas de calibración en los alrededores de la planta de Spartanburg, en Carolina del Sur (Estados Unidos), donde se fabricará el modelo.

La quinta generación del BMW X5 supondrá un cambio importante en la gama al convertirse en el primer modelo de la compañía disponible con cinco tecnologías de propulsión diferentes. Entre ellas se incluirá una versión totalmente eléctrica, variantes híbridas enchufables, motores de gasolina y diésel con tecnología microhíbrida de 48 voltios y, más adelante, una versión impulsada por hidrógeno.

Nuevo BMW X5, durante sus últimas pruebas de desarrollo en Carolina del Sur. | BMW

Durante las pruebas previas al inicio de la producción, varios medios internacionales tuvieron ocasión de conducir distintas versiones del modelo, entre ellas el BMW X5 40 xDrive de 400 CV, el híbrido enchufable X5 50e xDrive de 490 CV y el futuro BMW iX5 60 xDrive totalmente eléctrico, con 578 CV.

El primer X5 eléctrico

La principal novedad de esta nueva generación será la llegada del BMW iX5, la primera versión eléctrica del modelo. Este SUV empleará la sexta generación de la tecnología eDrive de la marca, que incorpora una arquitectura eléctrica de 800 voltios y nuevas baterías con celdas cilíndricas.

Según los datos facilitados por BMW, la batería tendrá una capacidad útil de hasta 144 kWh en el mercado estadounidense y 141 kWh en Europa, convirtiéndose en la de mayor capacidad instalada hasta la fecha en un modelo eléctrico de producción de la compañía.

El sistema de propulsión estará compuesto por dos motores eléctricos, uno en cada eje, asociados a la tracción total xDrive.

Nuevo BMW X5, durante sus últimas pruebas de desarrollo en Carolina del Sur. | BMW

La variante de hidrógeno llegará en 2028

BMW también ha confirmado que el X5 será la base de su primer vehículo de producción en serie impulsado por hidrógeno. El BMW iX5 Hydrogen está previsto para 2028 y combinará una pila de combustible de tercera generación con una batería de alto voltaje y un nuevo sistema de almacenamiento denominado Flat Storage.

Este sistema utiliza siete depósitos de hidrógeno de alta presión fabricados en material compuesto reforzado con fibra de carbono. Los depósitos se integran en la estructura del vehículo y, según la marca, permiten aprovechar mejor el espacio disponible sin afectar a la habitabilidad interior.

Otro de los objetivos de esta solución es facilitar la producción de las versiones de hidrógeno en las mismas líneas de montaje que las variantes eléctricas e híbridas.

Nuevo BMW X5, durante sus últimas pruebas de desarrollo en Carolina del Sur. | BMW

Nueva electrónica de control

El futuro X5 incorporará algunas de las tecnologías desarrolladas para la plataforma Neue Klasse. Entre ellas destaca el denominado "Heart of Joy", un sistema electrónico centralizado que coordina funciones relacionadas con la propulsión, la frenada, la dirección, la gestión energética y la recuperación de energía.

BMW asegura que esta nueva unidad de control trabaja con una capacidad de procesamiento superior a la de los sistemas actuales, permitiendo gestionar los diferentes parámetros del vehículo en tiempos más reducidos.

En las versiones eléctrica e impulsada por hidrógeno, esta tecnología también tendrá un papel relevante en la gestión de la frenada regenerativa y la recuperación de energía durante las deceleraciones.

Nuevo BMW X5, durante sus últimas pruebas de desarrollo en Carolina del Sur. | BMW

Más asistencia a la conducción

La nueva generación del BMW X5 también estrenará una evolución de los sistemas de asistencia a la conducción de la marca. El modelo contará con tecnologías de nivel 2 según la clasificación SAE e incorporará nuevas funciones agrupadas bajo la denominación BMW Symbiotic Drive.

Entre las novedades previstas figuran asistentes de conducción para autopista y circulación urbana, capaces de colaborar con el conductor en determinadas situaciones de tráfico. BMW señala que el objetivo es mejorar la integración entre los sistemas electrónicos y el conductor manteniendo en todo momento la supervisión humana de la conducción.

La presentación definitiva del nuevo BMW X5 está prevista para los próximos meses, mientras que la llegada de las distintas versiones se producirá de forma escalonada a lo largo de los próximos años.