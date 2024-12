Es la definición perfecta de ser un mechero: consume 4,1 L/100 km para demostrar que el motor diésel todavía no ha muerto

El consumo de un coche puede ser determinante a la hora de comprar un coche u otro. Y es que, si se busca un coche barato pero su consumo es alto, a la larga el coche sale mucho más caro. Por eso, el consumo es una de las características a tener en cuenta al comprar un coche.

Y no, no tiene por qué ser un coche eléctrico si lo que se quiere es un coche en el que no gastar demasiado dinero para repostarlo. Y si no, que se lo digan al Renault Clio. Un coche con motor diésel de 4 cilindros que entrega 100 CV de potencia y que tan solo consume 4,1 litros cada 100 kilómetros, casi nada.

La opción de motor diésel solo existe para la versión más básica del Renault Clio, denominada Evolution. También podemos encontrar esta versión con motor de gasolina, de gasolina + GLP e híbrido no enchufable.

Renault Clio | Renault

No es un coche muy largo, pues su longitud es de 4,05 metros, lo que lo hace fácil de aparcar. Pero aún tratándose de un coche bastante compacto, sigue tendiendo 5 puertas. De esta forma, los pasajeros traseros tendrán un fácil acceso al interior del coche.

Su maletero es de 366 litros, puede que para guardar el equipaje de toda la familia se quede pequeño. Sin embargo, si no se ocupan las plazas traseras, siempre se puede abatir algún asiento, gracias a que son modulares. Además, cuenta con ganchos para redes de equipaje, para poder llevar el equipaje seguro y que no se mueva.

En cuanto a info-entretenimiento, el Renault Clio lleva instalada una pantalla easy link de 7 pulgadas, que permite controla la música, mensajes, llamadas y navegación. También cuenta con un panel de instrumentos de 7 pulgadas que permite ver de forma clara la información relacionada con la conducción como la autonomía, cuánto combustible le queda, la velocidad, etc.

Renault Clio | Renault

Si hablamos de seguridad, este coche incorpora airbags delanteros, laterales y de cortina para proteger a los pasajeros ante una colisión. Para hacerlo más seguro, incluye e-Call, para llamar a los servicios de emergencia en caso de accidente.

Los sistemas de asistencia a la conducción de este coche también son muy destacables, pues cuenta con sistemas tan importantes como la alerta de detección de fatiga, alerta de distancia de seguridad o la ayuda a la frenada de emergencia.

Su precio con descuentos promocionales es de 19.465 euros si se financia. Para ello hay que dar una entrada de 3.915,13 euros, 36 cuotas de 199 euros y una última cuota de 12.716,70 euros. También existe la opción de devolverlo o cambiarlo por uno nuevo con una oferta especial.