¿Cuándo debo utilizar el modo "D" o "S" en mi coche automático?

Si alguna vez has conducido un coche automático, seguramente habrás notado las diversas letras alrededor de la palanca de cambios y quizás no sepas para qué sirve cada una. Además, si no utilizas las posiciones adecuadas en el momento correcto, no solo tu experiencia de conducción será menos óptima, sino que podrías causar averías muy caras en tu coche.

La posición más familiar es la "D", que proviene de la palabra inglesa "Drive". Este ajuste permite que el coche se mueva y gestiona de manera automática los cambios de marcha. Es la opción ideal tanto para en la mayoría de las ocasiones y es conocida por su facilidad de uso y eficiencia.

Cambio automático o manual: ¿cuál me conviene para mi futuro coche? | Centímetros Cúbicos

Para los amantes de la velocidad y las emociones fuertes, está la posición "S", que proviene de la palabra inglesa "Sport". Este modo mantiene las marchas inferiores durante más tiempo, lo que se traduce en una mayor aceleración y un manejo más dinámico. Sin embargo, no todo es diversión; al mantener las revoluciones del motor más altas, también incrementa el consumo de combustible.Por lo tanto, saber cuándo utilizar cada modo no solo puede impactar tu bolsillo debido al consumo de combustible, sino también tu seguridad y el estado de tu coche.

El modo "Drive" es óptimo para una conducción tranquila y eficiente, ya que permite que el coche cambie de marcha automáticamente, facilitando un manejo relajado sin necesidad de preocuparse por los cambios. Por otro lado, el modo "Sport" es recomendable para situaciones que requieren un rendimiento más exigente, pero hay que tener en cuenta que puede ser más duro para el motor y el consumo de combustible.

Un técnico ensamblando una transmisión | Schaeffler

Además de estas dos posiciones, que son las más conocidas, también se encuentran la "P", que proviene del término inglés "Park", y es la posición de seguridad que bloquea la transmisión para que el coche permanezca inmóvil.

La "R" permite que el coche pueda ir marcha atrás. Sin embargo, el mal uso de esta opción puede causar graves daños en el motor. Muchos conductores, cuando maniobran y ponen reversa, no esperan que el vehículo esté totalmente frenado, lo que puede causar daños en el vehículo.

Por último, la "N" es la equivalente a punto muerto en coches de transmisión manual, y aunque no es común su uso, puede ser útil en situaciones específicas, como en transporte en remolques.Ahora recuerda que cada letra de la palanca tiene un uso específico, y usarla correctamente puede ser la diferencia entre tener un vehículo dañado o uno en óptimas condiciones para salir a carretera.