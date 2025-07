Los coches que todos compran pero pocos conocen bien: comparativa sin tecnicismos

Cuando el río suena es que agua lleva, y con los coches que más se venden esto se cumple a rajatabla. Algo hay, no solamente se puede explicar sus altos números de ventas por el accesible precio al que se pueden conseguir en el mercado. Para ayudarte a entender su éxito, en Centímetros Cúbicos hemos pensado en contrastar las prestaciones de cinco de los coches más vendidos en nuestro país: Dacia Sandero, el MG ZS, el Hyundai Tucson, el Toyota Yaris Cross, y el Kia Sportage. Todos ellos de una marca distinta para ver ciertos patrones que siguen de forma particular, así que presta atención.

Dinámica

La agilidad que da un utilitario para moverse por la ciudad es lo que hace muy fuerte al más vendido en nuestro país, el Dacia Sandero, sobre los otros cuatro protagonistas de estas líneas. El resto son SUV que, aunque en algunos casos no adolecen en demasía de dinamismo, no aportan esa diversión al volante por su mayor peso y carrocería. No obstante, en carretera sí que ofrecen más ventajas gracias a los motores más potentes que pueden equipar en comparación con el coche rumano.

Habitabilidad

Por su fisonomía, el MG ZS, el Hyundai Tucson, el Toyota Yaris Cross, y el Kia Sportageofrecen una habitabilidad más cómoda y agradable a bordo que el Sandero. El espacio en un SUV como sabéis es un punto que se cuida y mucho para satisfacer al público familiar y a quienes viajan con frecuencia por carretera. No en vano, la cantidad de equipaje que pueden almacenar en el maletero va desde los 397 del Yaris Cross hasta los 591 del Sportage. Dicho esto, no hay color en este sentido a favor de los cuatro modelos Sport Utilitaries Vehicles. Los materiales de los que están hechos también son mejores.

De esta forma, abundan materiales sostenibles como la tela o el cuero sintético - o cuero a secas dependiendo del acabado del que hablemos -, aunque en el caso del Dacia Sandero están más presentes los plásticos duros. El tacto y la calidad percibida son mejores por lo general en los SUV que en el utilitario.

Kia Sportage | Kia

Etiqueta y autonomía

Los cinco coches cuentan en su catálogo con unidades que portan la etiqueta Eco de la DGT, así que en cuanto a circular en ciudades con restricciones y las ventajas que otorga el distintivo, no hay diferencias en las unidades de entrada. No obstante, el Hyundai Tucson y el Kia Sportage cuentan con versiones híbridas enchufables que les reportan la etiqueta Cero gracias a sus autonomías en modo eléctrico por encima de los 40 kilómetros en modo eléctrico.

Dicho esto, ofrecen privilegios a los conductores como la exención de ciertos impuestos y la posibilidad de aparcar gratis en algunas ciudades con estacionamiento regulado. En el caso del MG ZS, Las versiones híbridas y puramente eléctricas del MG ZS se comercializan aparte y no como unidades dentro del mismo catálogo, a pesar de que la carrocería es idéntica.

Precio

Si nos ceñimos en el precio solamente, el Dacia Sandero es una auténtica ganga al lado de los otros cuatro. Pero claro, no está igual de bien acabado por dentro ni dispone del equipamiento tecnológico del resto, que por lo general gozan de buena dotación en este sentido con dos pantallas para el cuadro de instrumentos y el sistema multimedia, así como de un buen repertorio de ADAS y tecnología en general que pone el foco en hacer la conducción más agradable. En cualquier caso, los SUV comentados se mueven en una horquilla de 15.000 - 25.000 € en sus versiones de acceso, que son de lo más razonable en el mercado.