Así han evolucionado las ayudas a la conducción en el Seat Ibiza, un 'cuarentón' que sigue siendo referencia

En 1984, un coche iba a reinventar el concepto de coche urbano, el Seat Ibiza. Un automóvil con tecnología que se preocupaba por la seguridad del conductor y los pasajeros. Que ha ido evolucionando y adaptándose a nuestros días, como os vamos a contar en nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno.

Diseñado por Giorgetto Giugiaro, equipaba motor “System Porsche”. Una tecnología con 4 cilindros que se desarrolló con mimo, en colaboración con los ingenieros de Porsche. Un trabajo exhaustivo que culminaba con exigentes test de seguridad y resistencia, en condiciones extremas de calor y frío.

El segundo Ibiza llegó en 1993 y también destacó por avances en seguridad activa y pasiva. Incorporó innovaciones como el ABS, opcional, y los controles de tracción y estabilidad, opcionales también.

Con la llegada del año 2002 el Ibiza ya era una referencia, y con la tercera generación llegaron las “primeras a ayudas a la conducción”. Se añadieron de serie el ABS o el doble airbag delantero, y se mejoró la dirección y la tecnología de frenado.

Seat Ibiza en EuroNCAP | EuroNCAP

La cuarta generación del Ibiza, vio la luz en 2008. Un coche que llegó a obtener cinco estrellas en los crash test de EuroNCap, en la protección de ocupantes.

Gracias a elementos como los airbags laterales para cabeza y tórax o una versión mejorada del ABS. Además, aportaba luces adaptativas bixenón o sensor de aparcamiento trasero. También apostó por la conectividad, sustituyendo los radiocasetes por sistemas digitales.

En la actual quinta generación se puede hablar de la inteligencia del Seat Ibiza y de la multitud de ayudas a la conducción que aporta a la Seguridad Vial, como la conducción semiautónoma nivel 2 y el asistente de intersecciones.

También sistemas inteligentes como el control de crucero adaptativo, el asistente de frenada de emergencia y el detector de fatiga. El asistente de viaje, por ejemplo, mantiene al coche centrado en su carril y adapta la velocidad al tráfico. A esto se le añade el reconocimiento de señales de tráfico, que avisa de los límites de velocidad en cualquier vía.

Control de crucero Adatptativo del Seat Ibiza | Centímetros Cúbicos

El Seat Ibiza también cuenta con asistente lateral o de ángulo muerto, mediante el cual los radares delanteros y traseros vigilan los puntos ciegos del coche y avisan si hay otro vehículo cerca cuando se quiere cambiar de carril. Al caer la noche, el asistente de luces automáticas de carretera detecta los vehículos que circulan por delante y cambia automáticamente las luces entre carretera y cruce.

También nos pone en aviso si estamos parados y al salir cruza otro coche o un peatón. Son ayudas que reducen el estrés al volante y mejoran la seguridad.

Y en caso de que suceda algo inevitable, además de conectividad con un smartphone, el Ibiza tiene de serie el sistema de llamada de emergencia eCall, para utilizarlo en caso de accidente a través de este botón, que nos pone en contacto con los servicios de emergencia del 112.