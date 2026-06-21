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CONDUCE SEGURO CON PONLE FRENO

Así han evolucionado las ayudas a la conducción en el Seat Ibiza, un 'cuarentón' que sigue siendo referencia

Sistemas que pretenden mejorar la Seguridad Vial y reducir el número de víctimas por accidente, el objetivo de la Plataforma Ponle Freno.

Ponle Freno ADAS Seat Ibiza

Así han evolucionado las ayudas a la conducción en el Seat Ibiza, un 'cuarentón' que sigue siendo referencia entre los utilitarios

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En 1984, un coche iba a reinventar el concepto de coche urbano, el Seat Ibiza. Un automóvil con tecnología que se preocupaba por la seguridad del conductor y los pasajeros. Que ha ido evolucionando y adaptándose a nuestros días, como os vamos a contar en nuestra sección Conduce Seguro con Ponle Freno.

Diseñado por Giorgetto Giugiaro, equipaba motor “System Porsche”. Una tecnología con 4 cilindros que se desarrolló con mimo, en colaboración con los ingenieros de Porsche. Un trabajo exhaustivo que culminaba con exigentes test de seguridad y resistencia, en condiciones extremas de calor y frío.

El segundo Ibiza llegó en 1993 y también destacó por avances en seguridad activa y pasiva. Incorporó innovaciones como el ABS, opcional, y los controles de tracción y estabilidad, opcionales también.

Con la llegada del año 2002 el Ibiza ya era una referencia, y con la tercera generación llegaron las “primeras a ayudas a la conducción”. Se añadieron de serie el ABS o el doble airbag delantero, y se mejoró la dirección y la tecnología de frenado.

Seat Ibiza en EuroNCAP
Seat Ibiza en EuroNCAP | EuroNCAP

La cuarta generación del Ibiza, vio la luz en 2008. Un coche que llegó a obtener cinco estrellas en los crash test de EuroNCap, en la protección de ocupantes.

Gracias a elementos como los airbags laterales para cabeza y tórax o una versión mejorada del ABS. Además, aportaba luces adaptativas bixenón o sensor de aparcamiento trasero. También apostó por la conectividad, sustituyendo los radiocasetes por sistemas digitales.

En la actual quinta generación se puede hablar de la inteligencia del Seat Ibiza y de la multitud de ayudas a la conducción que aporta a la Seguridad Vial, como la conducción semiautónoma nivel 2 y el asistente de intersecciones.

También sistemas inteligentes como el control de crucero adaptativo, el asistente de frenada de emergencia y el detector de fatiga. El asistente de viaje, por ejemplo, mantiene al coche centrado en su carril y adapta la velocidad al tráfico. A esto se le añade el reconocimiento de señales de tráfico, que avisa de los límites de velocidad en cualquier vía.

Control de crucero Adatptativo del Seat Ibiza
Control de crucero Adatptativo del Seat Ibiza | Centímetros Cúbicos

El Seat Ibiza también cuenta con asistente lateral o de ángulo muerto, mediante el cual los radares delanteros y traseros vigilan los puntos ciegos del coche y avisan si hay otro vehículo cerca cuando se quiere cambiar de carril. Al caer la noche, el asistente de luces automáticas de carretera detecta los vehículos que circulan por delante y cambia automáticamente las luces entre carretera y cruce.

También nos pone en aviso si estamos parados y al salir cruza otro coche o un peatón. Son ayudas que reducen el estrés al volante y mejoran la seguridad.

Y en caso de que suceda algo inevitable, además de conectividad con un smartphone, el Ibiza tiene de serie el sistema de llamada de emergencia eCall, para utilizarlo en caso de accidente a través de este botón, que nos pone en contacto con los servicios de emergencia del 112.

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