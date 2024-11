Cómo salir del coche por la ventanilla en caso de emergencia (como una inundación)

No hay una fórmula mágica para salvar la vida en caso de catástrofe. Los efectos devastadores de la DANA en Valencia y alrededores nos han recordado lo frágil que es la vida y la increíble potencia que puede llegar a tener la naturaleza. En algunos casos, no habrá absolutamente nada que hacer. Pero estar preparado para una situación de peligro es lo único que podemos hacer para aumentar lasp posibilidades de supervivencia. Y es por eso que los bomberos dan consejos sobre qué se puede hacer en una situación como podría ser la inundación de nuestro vehículo, bien en el caso de ser arrastrado por una riada, o en el caso de estar detenidos en un parking que se está inundando.

Ya te hablamos sobre las recomendaciones de los experto a seguir si te ves atrapado en tu coche durante una inundación:

Sal del coche lo antes posible: No esperes a que el agua suba. Cuanto antes abandones el vehículo, mayores serán tus posibilidades de supervivencia. Usa las ventanas, nunca las puertas: La presión del agua puede hacer imposible abrir las puertas. Intenta salir por las ventanillas y, si es necesario, rómpelas. Sal por el lado opuesto a la corriente: Esto te ayudará a evitar el impacto directo del agua. Si no puedes alejarte de forma segura, súbete al techo: Esto te mantendrá por encima del agua y hará que los equipos de rescate puedan verte más fácilmente.

Coche en inundacion | Adobe Stock

La DANA en Valencia ha dejado recuerdos dolorosos, pérdidas de valor incalculable, y daños materiales de todo tipo. Los Los concesionarios cifran en 490 millones de euros las pérdidas por la DANA de 490 millones de euros. Pepe, uno de los afectados por la catástrofe, cuenta: "Teníamos un coche aparcado en la puerta, ahora está a 60 metros de aquí estampado en las raíces de un árbol". Su testimonio es un recordatorio de la fuerza devastadora del agua y la importancia de actuar con rapidez y decisión.

Alfonso Segura, oficial de bomberos, advierte: "Nunca hay que quedarse en el coche". Explica que los vehículos tienden a inclinarse hacia adelante por el peso del motor cuando son alcanzados por una riada, lo que facilita que el agua los arrastre. "El torrente puede convertir el vehículo en una trampa mortal en pocos minutos", añade.

Y es que de forma natural tendemos a pensar que el coche no es fácil de mover, y que el agua no lo va arrastrar. Pero lo cierto es que la capacidad del agua para desplazar el vehículo en estas situaciones es asombrosa. La cantidad de energía que se está desplazando hace que mover el coche no sea más difícil que mover las ramas de un árbol.

Tu seguro no cubre los daños ocasionados por la DANA, pero sí puedes conseguir compensación | Adobe Stock

Por ello, hay que salir del coche como se pueda. No obstante, el problema está en que esto tampoco tiene por qué ser sencillo. Debemos salir cuanto antes. Pero uno o dos minutos de dudas pueden ser la diferencia entre poder abrir la puerta y correr, o estar completamente atrapados en un coche que se está llenando de agua. ¿Qué hacer en esos casos?

La experiencia de Mari Carmen durante la DANA en Valencia puede ser útil: "Cuando el nivel del agua llegó a la maneta de la puerta, salí por la ventanilla y subí al techo del coche". Su rápida acción, siguiendo las recomendaciones de los expertos, fue crucial para su supervivencia. Una vez que el agua rodea el coche, abrir la puerta se vuelve prácticamente imposible debido a la presión que ejerce el agua. En cambio, abrir la ventanilla suele ser más sencillo, al menos en aquellos vehículos con ventanillas de apertura mecánica.

Y es que en caso de ser un coche con elevalunas eléctrico, como son hoy en día la mayoría, las ventanillas estarán bloqueadas al haber quedado inutilizado todo el sistema eléctrico del coche. En estos casos, no queda otra opción más que romper la ventanilla, siendo las de los laterales las más fáciles de romper, evitando el parabrisas, que es el más resistente.

Resqme | Resqme

Para estar preparado ante estas situaciones, los expertos recomiendan llevar siempre en el coche algunos accesorios esenciales:

Un martillo de emergencia para romper cristales

Un cortador de cinturón de seguridad

Una linterna resistente al agua

Un chaleco reflectante

Un accesorio particularmente útil y asequible es el martillo de emergencia multifunción. Es un pequeño dispositivo que hace las veces de llavero y que nos da varias de las herramientas en un solo aparato. Hace años que lo compré y lo suelo llevar con las llaves del coche. El más famoso y el primero es de la marca Resqme y lo diseñaron unos agentes de emergencias americanos especializados en excarcelaciones, aunque ya hay versiones de este dispositivo. Combina un martillo para romper cristales y un cortador de cinturón de seguridad. El precio del original suele rondar los 10 euros, una inversión mínima que puede salvar vidas. Pero se pueden encontrar en Internet y en tiendas otras marcas y modelos a precios low-cost. Su funcionamiento es sencillo porque no exige tener que hacer fuerza para romper la ventanilla. Si lo llevas con las llaves del coche, o incluso enganchado a algún elemento del coche, tendrás acceso inmediato a él para usarlo en situaciones de emergencia.

Resqme | Resqme

Pero, ¿y si no tienes nada de eso? La DGT, al hablar de recomendaciones sobre cómo actuar en caso de verse con el coche en una inundación, explica que si no se cuenta con un martillo o un dispositivo de este tipo, se puede golpear la ventanilla dando patadas. Aunque recuerda que una buena opción es utilizar el reposacabezas, separándolo del asiento, para golpear con sus varillas metálicas la luna de la ventana.

Lógicamente, antes que todo esto debemos adelantarnos en la medida de lo posible a los peligros: evitar viajar en situaciones de alerta, no atravesar riadas ni inundaciones con el coche si nos las encontramos de imprevisto y abandonar el vehículo cuanto antes cuando todavía es sencillo. Pero una vez en medio de una situación límite, estar preparado puede ser una forma de aumentar las posibilidades de supervivencia.