La DANA en Valencia ha dejado más de 200 fallecidos y miles de afectados que han perdido prácticamente todas sus pertenencias en más de 20 localidades valencianas. Una de ellas es Picanya, donde vive Pepe, que ha relatado a laSexta todos los daños sufridos por el agua.

"Llevamos tres días quitando barro e intentando recuperar lo que se puede. El nivel del agua llegó más arriba de las ventanas y por encima del techo del garaje. Todo lo que estaba dentro se fue al carajo, no sirve nada. Lo único que podemos recuperar es la ropa de moto, que se puede lavar. Somos aficionados al motociclismo y teníamos varias motos que se han quedado enterradas en agua con dos neveras, lavadora, secadora, la caldera y la depuradora de la piscina. Todo inservible", ha afirmado.

Pepe ha añadido que su vehículo acabó estampado contra un árbol debido a la fuerte lluvia: "Teníamos un coche aparcado en la puerta, ahora está a 60 metros de aquí estampado en las raíces de un árbol. Yo tengo dos furgonetas que están desaparecidas en Paiporta. No tenemos nada más que lo que está dentro de casa, que gracias a Dios el agua no llegó a la zona habitable. Gracias a las persianas no entró el agua".

Además, ha relatado con angustia que la DANA le pilló lejos de su casa y mantuvo el contacto con su mujer que sí se encontraba en el domicilio: "A mí me pilló en una reunión de trabajo en Valencia y no pude volver hasta las cinco de la mañana. Me comunicaba con mi mujer que estaba aquí y no podía acceder por ningún sitio".