TRUCO INFALIBLE
Cómo saber si te ha pillado un radar en carretera
La confirmación real solo llega mediante la notificación oficial enviada por la Administración por tres vías diferentes.
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Si te han entrado dudas o has visto un destello de flash al pasar por la carretera, puedes averiguar si te han multado. La Dirección General de Tráfico cuenta con canales oficiales para comprobar las posibles sanciones.
¿Has visto un flash o dudas si te ha cazado un radar en carretera? ¡Olvídate de los trucos caseros porque no existe una forma inmediata de saberlo!
Ver un destello no confirma una sanción ni tampoco librarse si no lo ves. La confirmación real solo llega mediante la notificación oficial enviada por la Administración por tres vías diferentes:
Si estás dado de alta en la Dirección Electrónica Vial, la recibirás en este buzón electrónico. Si eres un conductor particular también te puede llegar como carta postal al domicilio. Y si sospechas que no han podido localizarte, puedes consultar los edictos de la DGT.
Mucho cuidado porque un correo electrónico reclamando pagos es una estafa por Internet. Cuando recibes la notificación oficial dispones exactamente de veinte días naturales de plazo.
En ese periodo puedes pagar con reducción del cincuenta por ciento o presentar alegaciones. Recuerda que si pagas con descuento estás renunciando a tu derecho a alegar.
¡Comprueba siempre tus canales oficiales y respeta los límites de velocidad fijados! Consultar el buzón de la DEV o el registro edictal es la vía oficial para salir de dudas. La prevención de excesos de velocidad evita el trámite sancionador.
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