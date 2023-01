Cómo poner las cadenas en 2 minutos: el truco que nos da la Guardia Civil

La llegada del frío extremo que estamos notando estos días en buena pate de la península ibérica trae aparejado el que sin duda es uno de los fenómenos más visualmente atractivos y a la vez más peligrosos: las nevadas. En algunos puntos del país estas nevadas han sido calificadas como "intensas", de manera que la cantidad de precipitación es suficiente como para causar importantes problemas de circulación a los conductores, especialmente si no cuentan con una gran experiencia al volante.

Circular con nieve es una situación poco común para la gran mayoría de usuarios, pero es cierto que sabiendo a lo que nos enfrentamos es una situación que puede sobrellevarse. Es importante saber a qué nos estamos enfrentando y reconocer nuestras habilidades al volante. Aquí tenemos el primer consejo: el coche menos peligroso es aquel que no está circulando. Si tus habilidades al volante no son muy extensas o si no tienes extrema necesidad de coger el coche, es mejor no conducir en esta situación.

En caso de tener que coger el coche debemos saber cómo reaccionar y, sobre todo, cómo preparar nuestro vehículo para la circulación en estas condiciones. Recuerda: en caso de uso obligatorio de cadenas debes saber cómo colocarlas, siendo la mejor alternativa los neumáticos de invierno que, por su composición y el dibujo de su banda de rodadura, nos eximen de instalar cadenas al ofrecer una adherencia más que suficiente en condiciones de nieve y hielo.

Si tienes que usar cadenas, la Guardia Civil te enseña a colocarlas

Este vídeo, publicado por la propia Agrupación de la Guardia Civil hace ya un par de años, un agente de tráfico nos enseña a colocar las cadenas en nuestro coche en menos de 2 minutos. Antes de iniciar el proceso debes tener claro el tipo de vehículo que estás conduciendo, de manera que un vehículo con tracción delantera debe contar, al menos, con cadenas en el eje delantero ya que éste es el encargado de llevar la tracción y la dirección al suelo.

En caso de contar con un vehículo de tracción trasera deberás instalar también cadenas en el eje posterior ya que éste es el encargado de transmitir el empuje al suelo, mientras que el eje delantero es el que mantiene la tarea de girar el vehículo.