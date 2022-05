¿Cómo funciona la nueva señal V-27?

En los últimos años hemos visto como la movilidad personal ha cambiado de manera radical, un cambio que parece no haberse detenido todavía, sino más bien lo contrario: se ha acelerado con la llegada de factores adicionales como la pandemia de COVID-19. Cada vez más gente prescinde del coche aunque, cierto es, los coches son menos contaminantes y mucho más inteligentes y seguros de lo que lo han sido nunca.

De cualquier manera, pese a que la mayoría de señales de tráfico y normas de circulación son, en base, las mismas desde hace décadas aunque convenientemente adaptadas a los tiempos actuales, existen excepciones como la llegada de la señal V-16 que, en poco tiempo, sustituirá de manera definitiva a los triángulos de emergencia. La señal V-16 ha sido profundamente analizada aquí, conoceindo así sus pros y sus contras en todas las situaciones posibles.

Una de las señales que también va a llegar en los próximos tiempos y que, esta vez sí, es completamente nueva, es la señal V-27. Pese a que aún no está definido completamente su método de implantación, se sabe que la Dirección General de Tráfico está trabajando intensamente en el desarrollo del marco normativo que permita utilizar la mencionada V-27, una señalización cuyo principal propósito es aumentar la seguridad vial de todos los usuarios de la carretera. ¿Cómo funciona este elemento?

¿Cómo funciona la señal V-27?

Lo primero que debemos tener claro es que la señal V-27 "no existe". Y "no existe" porque se trata de una señalización completamente virtual, digital, que no tendrá réplica en formato físico. Desarrollada para alertar a los conductores a través de los sistemas de infoentretenimiento y control del propio vehículo, está pensada para los usuarios de una vía en la que se está dando una situación de peligro (un accidente, animales transitando, un embotellamiento, un vehículo inmovilizado en la calzada...) puedan contar con antelación suficiente para reaccionar de manera segura.

Y es que la señal V-27 estará íntimamente relacionada con la anteriormente mencionada señal V-16: una señal que, cuando se implante de manera definitiva, contará con conexión a la nube, una conexión que aprovecharán los vehículos para alertar a sus ocupantes de la presencia de una situación de potencial peligro. La señal V-27 estará representada por un pictograma triangular de bordes rojos y fondo blanco sobre el que se refleja una exclamación en color negro. La mencionada V-27 no llegará antes de 2026, momento en el que la mayoría de coches nuevos que se comercialicen contarán ya con conexión a internet.

