Cómo elegir los neumáticos perfectos para tu coche sin perderte en tecnicismos

Elegir neumáticos puede parecer una tarea digna de un mecánico. Entre códigos, tipos, precios y marcas, uno no sabe por dónde empezar, y si además solo usas el coche para ir al trabajo o llevar a los niños al cole, puede que te preguntes si de verdad merece la pena gastar más. La respuesta no es única, pero sí se puede simplificar mucho más de lo que piensas.

No hace falta ser ingeniero para escoger bien unas ruedas. Sólo hay que entender unas bases, tener claras tus necesidades y, sobre todo, no dejarse llevar por el precio sin más, porque unos buenos neumáticos no solo hacen que el coche gaste menos o dure más, también pueden evitar un accidente, y eso no se paga con dinero.

Hoy aprenderás lo necesario si vas a comprar unos neumáticos por primera vez, sin palabras raras. Solo lo importante, y explicado de forma sencilla.

¿Qué debe tener un buen neumático?

Un neumático de calidad debe agarrar bien en seco, en mojado, y no deshacerse a los 10.000 kilómetros. Parece evidente, pero no todos lo consiguen. Para el conductor medio, lo esencial es que el coche se note estable y predecible, sobre todo en frenadas o al tomar curvas. Ahí es donde se nota si el neumático vale la pena o es solo una carcasa con forma redonda.

También hay que fijarse en el nivel de ruido, el consumo que genera y la durabilidad. Un neumático barato puede parecer una buena compra al principio, pero si se desgasta rápido o hace que el coche consuma más combustible, al final acaba saliendo caro. La etiqueta europea que llevan todos los neumáticos ayuda a ver esto de un vistazo, con puntuaciones sobre agarre en mojado, eficiencia y ruido exterior.

Sí, también influye la fecha de fabricación. Asegúrate de que los neumáticos que compres no lleven años almacenados. Aunque estén sin usar, el caucho envejece y pierde propiedades. En el flanco de la rueda hay un código con cuatro cifras: las dos primeras indican la semana, y las dos siguientes el año. Así puedes saber si es un neumático de hace unos meses o lleva cinco años criando polvo en un almacén.

¿Merecen la pena los neumáticos baratos?

Los neumáticos de marca blanca o poco conocida pueden parecer una ganga, pero conviene tener cuidado. No todos son malos, pero muchos no pasan de un aprobado justo en condiciones de lluvia o en maniobras exigentes. Y si te ves en una situación de emergencia, ahí es donde te acuerdas de que quizá no fue tan buena idea ahorrar en lo único que une el coche al asfalto.

Dicho esto, hay opciones económicas que cumplen bien si no vas a hacer muchos kilómetros, solo conduces por ciudad y no eres de pisarle. Pero incluso en ese caso, es mejor ir a marcas reconocidas dentro del segmento económico. Los fabricantes como Falken, Kumho o Nexen han mejorado mucho y ofrecen un rendimiento decente sin disparar el presupuesto.

En cualquier caso, evita las marcas desconocidas con nombres raros que parecen sacados de una batidora china. Un neumático no es solo goma; es seguridad, y si cuesta 20 euros menos, pero frena 15 metros más tarde, el ahorro puede salir caro. Muy caro.

Neumáticos Crossclimate2 de Michelin en un Volkswagen ID. Buzz | Volkswagen

¿Y si solo uso el coche por ciudad?

Si haces trayectos cortos, sin curvas cerradas ni frenadas bruscas, tus neumáticos no van a sufrir tanto como los de quien viaja por autopista o vive en zona de montaña. Eso te da margen para priorizar otros factores, como el confort de marcha, el ruido o el consumo. Pero no significa que puedas montar cualquier cosa y olvidarte.

Aunque no los desgastes rápido, el paso del tiempo les va a afectar igualmente, y un neumático puede parecer nuevo y estar agrietado por dentro. Además, las condiciones urbanas castigan mucho el flanco: bordillos, baches, maniobras de aparcamiento... Si no es robusto, se dañará antes. Por eso conviene buscar una goma equilibrada incluso para uso urbano: que tenga buen agarre en mojado y cierta resistencia a los golpes laterales.

También es importante no montar un neumático de altas prestaciones si no vas a aprovecharlo. Es como ir al supermercado con un Ferrari. Pagarás más y no notarás ninguna diferencia. Mejor algo sencillo, que cumpla con lo básico y no te complique la vida.

¿Cuál es el precio razonable?

No hay una cifra mágica, porque depende del tamaño, el modelo y hasta de la temporada, pero un buen neumático de gama media ronda los 70 a 100 euros por unidad en medidas comunes. Por debajo de 60 euros empiezan las dudas, y por encima de 120, ya hablamos de productos premium, pensados para coches potentes o exigencias concretas.

El error más común es fijarse solo en el precio. Hay que mirar qué ofrece cada neumático por ese dinero. A veces, por 10 o 15 euros más tienes un modelo que frena mejor, gasta menos combustible y te dura más, eso sí es una buena inversión. No por gastar más vas a estar siempre mejor calzado, pero casi seguro que por gastar muy poco acabarás pagando el doble a medio plazo.

Consulta siempre varias tiendas, tanto online como físicas. Muchas veces hay ofertas interesantes o servicios incluidos, como montaje o equilibrado. Pregunta sin miedo: elegir bien no tiene que ser difícil, solo hay que quitarle el miedo a preguntar y entender qué necesitáis tú y tu coche.